Théâtre : «Imraa min warek» sur la Toile

La pandémie du coronavirus qui impose, par mesure de prévention, l'annulation des festivités et activités culturelles, notamment, le théâtre, semble perdurer encore pour un temps non déterminé.

D'ailleurs, tous les secteurs sont impactés, y compris le secteur culturel, tous touchés de plein fouet par ces mesures de sécurité sanitaire. Mais la

«culture»ne semble pas se laisser abattre et des activités en ligne sont lancées pour permettre aux citoyens d'être toujours en contact avec le monde artistique, de se changer les idées, se distraire et se divertir tout en restant chez soi. Ainsi, et pour permettre aux mordus de théâtre de revoir les meilleurs pièces qui ont marqués le 4e art, le Théâtre régional de Béjaïa propose des pièces théâtrales virtuelles sur sa chaîne You Tube et sa page officielle Facebook. Cette fois ci, le public avait rendez-vous, hier à 18 heures, avec la projection de la pièce «Imraa min warek» (une femme en papier), qui se veut un hommage aux artistes et hommes de culture disparus. Cette œuvre adaptée librement du roman «Ountha Essarab» (Les femmes mirage) de l'écrivain Wassyni Laaredj à partir d’un texte de Mourad Senouci et mise en scène par la grande dame du théâtre, la défunte Sonia, a ravivé la mémoire du grand public par apport aux beaux moments offerts du vécu des grandes figures culturelles à l'instar du défunt dramaturge, Abdelkader

Alloula assassiné par les terroristes en 1994. L'histoire confronte l'imaginaire et le réel, incarnés par deux personnages féminins, en l'occurrence, Yasmina et Meriem, interprétés respectivement par Lydia Laarini (prix de la meilleure interprétation féminine au 5e Festival du théâtre d’Annaba) et la comédienne Raja Houari. Coproduite par le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba et le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), cette pièce s'appuie sur le dialogue entre ces deux personnages, l'épouse de l'écrivain et l'héroïne du roman de cette auteure pour évoquer la contribution des hommes de culture, artistes et journalistes disparus.

Par ailleurs, il y a lieu de dire que cette initiative de projeter les pièces théâtrales virtuelles a suscité l'intérêt du public qui marque son enchantement pour cette action à travers les commentaires laissés sur les pages Facebook et YouTube.



Kafia Ait Allouache