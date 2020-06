Cour d’Alger : Report du procès en appel d’Abdelghani Hamel

En effet, les accusés avaient refusé la procédure du procès à distance mise en place dans le cadre des mesures préventives contre la Covid-19.

Pour rappel, Abdelghani Hamel avait été condamné à une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA, pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention d’assiettes foncières par des moyens illicites.

Il a écopé, il y a quelques semaines d’une peine de 12 ans de prison ferme dans l’affaire de la société AMC Pharm appartenant à son fils pour détournement du foncier agricole, abus de fonction, dilapidation de deniers publics, trafic d’influence et octroi d’indus avantages.

De lourdes peines ont été également prononcées contre des anciens walis de Tipasa, un ex-ministre des Finances et l’ancien chef de sureté de wilaya de Tipasa qui sont poursuivis dans cette affaire qui porte sur l’octroi à la société du fils Hamel d’une concession de 14.000 m2 à Magtaâ Kheira (Tipasa) pour l’installation d’une usine de production de médicaments. Hamel a écopé, vendredi dernier, d’une peine de 4 ans de prison ferme pour abus de fonctions. Un de ses enfants a écopé d’une peine de 10 ans de prison ferme et d’une amende de 6 millions de DA tandis qu'un autre a été condamné à 8 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de DA. Son épouse a écopé de 2 ans de prison ferme et d’une amende d’un million de DA.

Le tribunal a également condamné, dans la même affaire, deux ancien walis d’Oran, Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaalane, à 3 ans de prison ferme et à une amende d’un million de DA. Le tribunal a, aussi, condamné les sociétés de la famille d’Abdelghani Hamel à une amende de 32 millions de DA, avec la confiscation de tous les biens immeubles et biens meubles.

Sami Kaidi