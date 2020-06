Sud du pays : 119 contrebandiers interceptés

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, le 26 juin 2020 lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire (RM) et Djanet en 4e RM, 119 individus et saisi quinze véhicules tout-terrain, un camion, vingt-deux groupes électrogènes et dix-neuf marteaux piqueurs servant dans les opérations illicites d'orpaillage ainsi que 75 sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors que des tentatives de contrebande de 6.199 litres de carburants ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf en 5e RM», indique, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le même contexte, les éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont appréhendé à In-Amenas en 4e RM et à Souk Ahras en 5e RM quatre narcotrafiquants et saisi 2.966 comprimés psychotropes, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêtés à Ain Témouchent en 2e RM deux individus et saisi deux véhicules chargés de 7.870 sac de tabac et 792 unités de différentes boissons», ajoute la même source.

D'autre part, «des garde-côtes ont déjoué, à Annaba, El-Tarf et Skikda en 5e RM, des tentatives d'émigration clandestine de 34 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6e RM et Tlemcen et Naama en 2e RM», conclut le communiqué.