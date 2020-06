Lutte contre le terrorisme : L’Algérie, un acteur majeur dans la coopération internationale

Se référant aux constats établis par des analystes spécialisés en sécurité, le département d'Etat souligne que «le rythme régulier des opérations de balayage menées par l'Armée algérienne a réduit considérablement les capacités des groupes terroristes à opérer en Algérie».

Commentant le dernier rapport, le politologue Said Grazem préfère adopter une lecture rétrospective pour parler de la réussite de la stratégie algérienne en matière de lutte contre le terrorisme. «L'expérience algérienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme est le fruit des efforts consentis par l'ensemble des acteurs tant militaires et politiques, que ceux appartenant à la société civile, pour combattre ce phénomène, jusqu'à son éradication», dit-il. Il ajoute que «l'Algérie a poursuivi la lutte antiterroriste par des moyens militaires en parallèle avec la politique de réconciliation nationale ce qui a permis aux autorités de démanteler les réseaux armés et à assécher les sources de radicalisation».

L'analyste fait savoir que l'Algérie, de par son expérience dans la lutte contre le terrorisme, «est devenue aujourd'hui un acteur majeur dans la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, un acteur dont l'expérience est très sollicitée en vue de prévenir également la radicalisation et l'extrémisme violent».

Le rapport américain indique que «le gouvernement algérien a maintenu une politique stricte qui exclut toute concession aux groupes terroristes qui détiennent des otages».

La riposte à cette menace terroriste s'est traduite sur plusieurs plans, à commencer par le niveau stratégique et donc militaire, puis sécuritaire «pour couvrir ensuite d’autres aspects, revêtant un caractère non-militaire, notamment sur les plans juridique, politique, religieux, médiatique et diplomatique» analyse M. Grazem, explique que l'acharnement du terrorisme en Algérie «s'explique par la position géostratégique de notre pays».

Pour lui «la menace terroriste qui plane sur le pays risque d'emporter tous les Etats de la région», en cas d’affaiblissement de la lutte. Mais, grâce à la diplomatie et l'action militaire, l'Algérie a réussi «à favoriser l’émergence d’une perception politique commune des questions militaires au sein des organisations et groupements politiques régionaux et internationaux».

M. Grazem relève que tout en privilégiant le dialogue à la solution militaire, et en refusant les ingérences étrangères dans les affaires internes des pays de la région, «l'Algérie a contribué à préserver ses voisins d'une contamination qui aurait la figure d'un cataclysme semblable à celui qui a ravagé plusieurs autres pays». L'analyste rappelle que la stratégie algérienne de lutte contre le terrorisme est fondée sur l'expérience acquise au cours de la terrible décennie noire des années 1990. «L'Algérie a adopté depuis l'avènement de ce phénomène, une stratégie globale et efficace de lutte contre le terrorisme et ses différentes expressions dont l'extrémisme et la radicalisation chez certaines franges», soutient-il.

«Cette expérience a permis de comprendre ce phénomène, de cerner sa matrice idéologique pour ensuite élaborer une politique de lutte à la fois stratégique et tactique», note M. Grazem, ajoutant que cela «révèle l’importance particulière qu'accorde le pays aux questions de sécurité et à l'élaboration de concepts, de stratégies communs dans le domaine de la défense et de la sécurité, la concertation sur les questions de sécurité dans la région MENA et de Sahel».

Kaidi Tahar