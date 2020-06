Frappes israéliennes sur Ghaza

L'aviation israélienne a frappé dans la nuit de vendredi à samedi des positions du Hamas dans la bande de Ghaza en représailles à des tirs de roquettes vers Israël depuis l'enclave palestinienne. Ces échanges de tirs interviennent dans un contexte de tension croissante à l'approche d'une échéance clé sur le projet d'annexion par Israël de pans de la Cisjordanie occupée. Vendredi soir, deux roquettes ont été tirées depuis Ghaza vers la ville de Sdérot, située à quelques kilomètres de l'enclave palestinienne, sans faire de blessés. Dans la foulée, des jets de combats israéliens ont frappé des «usines» de fabrication de munitions et de roquettes dans le Sud de la bande de Ghaza, selon l’armée israélienne.

Des sources sécuritaires à Ghaza ont confirmé des frappes dans le secteur de Khan Younes, à la pointe sud de ce territoire palestinien de deux millions d'habitants. Le dernier tir de roquette depuis Ghaza contre l'Etat hébreu depuis l'enclave palestinienne remonte à début mai. Or jeudi, la branche armée du Hamas a mis en garde Israël contre son projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, qui équivaudrait selon elle, à une «déclaration de guerre». «La résistance considère une annexion de la Cisjordanie comme une déclaration de guerre contre notre peuple et nous ferons en sorte que l'ennemi s'en morde les doigts (...)», a dit le porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, Abou Obaida.

Ces déclarations interviennent dans un climat de crainte à l'approche d'une décision attendue du gouvernement israélien sur la mise en œuvre du plan américain pour le Proche-Orient. Celui-ci prévoit l'annexion par Israël de 30% de la Cisjordanie occupée, ainsi que la création d'un Etat palestinien sur un territoire réduit. Toutes les factions palestiniennes ont fustigé ce plan, aussi dénoncé par l'ONU, les Européens et la Ligue arabe.