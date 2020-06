Grand angle : Une implication opportune

L’implication de l’Union Africaine (UA) dans le conflit du barrage de la Renaissance, qui oppose depuis dix ans l’Ethiopie à ses voisins égyptien et soudanais, peut s’avérer concluante. Un consensus a été trouvé à la suite d’un sommet en visioconférence organisé vendredi entre les trois pays voisins et le président en exercice de l’UA, le sud-africain Cyril Ramaphosa. C’est la preuve, une nouvelle fois, que la médiation africaine est susceptible d’aplanir un différend et de faire baisser la tension.

Un accord serait également en vue. Les dirigeants de ces trois pays, qui se disputent les eaux du Nil qui coule sur 6000 km et dont une dizaine de pays de l’Afrique de l’Est tirent l’essentiel de leur approvisionnement en eau et électricité, ont déclaré avoir un espoir que l’Union africaine les aide à conclure un accord d’ici deux ou trois semaines pour mettre un terme au conflit né de la décision de l’Ethiopie de construire le grand barrage de la Renaissance.

Pour ses voisins égyptien et soudanais, le barrage risque de restreindre leur accès aux eaux du Nil. La tension était montée alors que l’Ethiopie avait annoncé son intention de procéder au remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance dans deux ou trois semaines. L’échec de la tentative de médiation américaine, à la demande de l’Egypte, démontre, si besoin est, qu’il est préférable que les questions africaines soient traitées par des africains ; et de leur trouver des solutions africaines. Dès lors l’implication de l’UA ne peut être que la bienvenue.

«C’est opportun que l’UA facilite désormais les discussions et les Nations unies ne devraient prendre le relais qu’en dernier recours», a estimé un chercheur de Crisis group. Ainsi, même si l’Ethiopie a maintenu son calendrier, à savoir remplir le barrage d’ici deux semaines, ce laps de temps peut être suffisant à la médiation africaine pour trouver un accord final car les trois pays se sont accordés à poursuivre leurs discussions sur les quelques questions en suspend durant les deux prochaines semaines. Et c’est tant mieux. L’Afrique n’a pas besoin qu’un autre conflit s’ouvre à travers le continent.

A charge pour l’UA de réussir sa médiation.

Nadia K.