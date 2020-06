ES Tunis : L’Algérien, Tayeb Meziani, non retenu pour la reprise

L'attaquant algérien de l'Espérance Tunis, Tayeb Meziani, ne figure pas dans la liste des joueurs retenus pour la reprise du championnat tunisien de football, prévue le dimanche 2 août prochain, a annoncé l'entraîneur, Mouine Chaâbani. Outre l'ancien buteur du Paradou AC, le coach espérantiste a révélé qu'il compte se passer des services de plusieurs autres joueurs pour la reprise de la Ligue-1 locale, dont les Nigérians, Samuel Atvati et Junior Lokosa, ainsi que le Tunisien, Raed Fadaa.

Depuis son arrivée en Tunisie, Meziani a été très peu utilisé par le coach Chaâbani, ne disputant qu'une seule rencontre comme titulaire, lui dont le contrat avec les «Sang et Or» expire en 2022. L'Algérien a sans doute fait les frais des nouvelles instructions données par les hautes instances du football tunisien, notamment celles qui imposent aux clubs d'utiliser au moins cinq joueurs tunisiens dans leurs effectifs respectifs. Outre Meziani, l'EST compte dans ses rangs pas moins de six autres joueurs algériens, à savoir Bedrane, Chetti, Tougaï, Benghit, Meziane et Bensaha.