Dans la lucarne : À quoi joue Medouar

Le coronavirus ne veut pas disparaître, toujours là provoquant une phobie psychologique, plus que physique. Le déconfinement n'est pas pour demain... Ce qui sûr c’est la reprise du championnat pour terminer les 8 matchs restants. Mais ce qui est acquis risque de se perdre, malgré la décision qui est du ressort exclusif des autorités politiques et du président de la LFP, Abdelkrim Medouar. Cependant, on reste sceptique car il règne un flou très bien entretenu. Les dernières déclarations du président de la FAF ne sont pas faites pour arranger les choses, notamment dans l’esprit des supporters qui attendent avec impatience la reprise de la compétition du football national, comme en Tunisie et bientôt au Maroc. Les déplacements du président de la LFP à l'Ouest, à l'Est et bientôt au Centre, ne sont pas liés à la situation sanitaire liée au Covid-19, mais au manque de moyens. Il veut avoir l'appui des clubs pour ne pas reprendre la compétition à l'instar des clubs européens, où pourtant les championnats se déroulent sans problème.

Hamid Gharbi