La Fondation Casbah dénonce la mauvaise gestion de la médina : Sauver le site historique

Le président de la fondation Casbah, M. Ali Mebtouche a réitéré son appel pour sauver la médina

«Nous avons de tout temps indiqué que la Casbah est en ruine et la liste des douérates classées "rouge 5" ne cesse d’augmenter», a affirmé, hier, M. Ali Mebtouche, lors d’une conférence de presse organisée au siège de la Fondation à Alger.

Selon les membres de la Fondation, le quartier inscrit depuis 1992 par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, risque de disparaitre si les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires.

Ali Mebtouche a appelé à l'ouverture d'une enquête sur toutes les opérations de relogement et dénonce «des dépassements car des personnes ont bénéficié de logements d’une manière illégale ».

La Fondation préconise « la reconstruction des immeubles effondrés dans le style architectural original et le confortement des bâtisses attenantes ».

«Il ne pas laisser les assiettes foncières inoccupées afin d’éviter leur transformation en décharges anarchiques ou encore en parkings, comme c'est le cas actuellement », a-t-on conclu.

Sihem Oubraham