Energie photovoltaïque : Protocole d’accord algéro-britannique

Dans la perspective de l'émergence du marché de l'énergie photovoltaïque en Algérie, la société algérienne Système panneaux sandwich (SPS) vient de conclure un protocole d’accord avec Qi-Energy, une entreprise anglaise basée à Dubaï et spécialisée dans les énergies renouvelables, portant sur la fabrication en Algérie de structures de montage photovoltaïque de haute qualité.

«Ce partenariat est notre réponse à la stratégie algérienne de mise en œuvre d’un matériel local, intelligent et de qualité. Nous avons choisi de relever la barre en introduisant sur le marché algérien des solutions de haute qualité pour les centrales au sol, résidentielles et bientôt pour les centrales solaires photovoltaïques pour les usines de dessalement de l’eau de mer, qui nécessitent de nouveaux matériaux, à savoir des composites», indique à El Moudjahid le directeur général de la SPS. M. Mehdi Bendimerad insiste sur les ambitions importantes du pays dans le secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables et affirme que son entreprise cherche à avoir la meilleure qualité et systèmes avec un coût bas et une grande efficacité en termes des besoins de l’énergie photovoltaïque. «Qi-Energy a une connaissance certaine du marché puisqu’elle possède plus de 900 MW installés dans le monde. Grâce à ce partenariat, nous pouvons désormais accéder aux meilleures techniques et être de plus en plus efficaces en termes de rentabilité et de coûts de production sur le marché national», se réjouit-il.

Le directeur général assure que l’énergie solaire en Algérie va prendre beaucoup d’ampleur et relève à ce propos les besoins croissants de la consommation locale qui pourraient être satisfaits grâce aux énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire lorsqu’on sait que le pays recèle, soutient-il, beaucoup de potentialités, le tout avec un marché vierge actuellement. Il a rappelé les ambitions du gouvernement de 50 MW pour les cinq prochaines années.

Il a précisé qu’il y a le besoin de répondre à la consommation locale et de se lancer dans l’exportation. «Nous allons contribuer à cet effort. C’est du gagnant-gagnant, c’est-à-dire satisfaire le besoin local et d’aller vers l’exportation du surplus», note-t-il tout en insistant sur la formation. «La clé du transfert de savoir-faire fait gagner des années en matière de recherche», considère-t-il.

M. Bendimerad révèle que les capacités de l’entreprise en termes de panneaux photovoltaïques s’élève à 300/an et confie que cette capacité pourra augmenter au fur et à mesure pour atteindre jusqu’à 450 panneaux photovoltaïques pour l’année prochaine.

S’exprimant sur la création d’un département ministériel consacré aux énergies renouvelables, le DG salue cette décision et affirme qu’il s’agit d’une volonté extrêmement précise du gouvernement de se lancer réellement dans une politique de transition énergétique. «Se doter d’un département ministériel dédié à la transition énergétique et la transformation vers l’industrie solaire traduit la vision d’aller vers une énergie plus propre sur lesquelles on peut avoir des gains rapides», se félicite-t-il, faisant part de l’existence de potentialités en termes d’industries de transformation d’énergie solaire qui est en train de se créer. «La création de ce département ministériel va être précieux dans l’optique de propulser le secteur et faire en sorte que l’environnement soit beaucoup plus efficace et productif en Algérie», conclut-il.

Kamélia Hadjib