Tizi Ouzou : Désinfection de structures et espaces publics

Arrivée mercredi dernier de Constantine, une société privée spécialisée en hygiène, assainissement, traitement de surface et lutte antivectorielle, a procédé jeudi et vendredi à la désinfection de plusieurs structures de la ville de Tizi Ouzou, dont le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nedir-Mohamed et l'unité Belloua, les polycliniques et d'autres établissements publics, a-t-on appris de cette société même. Pour cette opération, une vingtaine d'éléments et 9 véhicules ont été mobilisés. Vendredi, dans les localités d'Azazga et de Draa Ben Khedda, plusieurs établissements publics et autres espaces recevant du public, notamment des sûretés urbaines, unités de protection civile, des brigades de gendarmerie, marchés de fruits et légumes et hebdomadaires, agences commerciales d'Algérie poste et d'Algérie Télécom et des administrations publiques, ont été touchés par la large opération de désinfection et de nettoyage. Le Centre de lutte contre le cancer et l'hôpital de cardiologie et de chirurgie cardiaque Yacef-Omar à Draa Ben Khedda, ont été également pris en charge dans le cadre de la même initiative.