Sétif : Ensemble pour relever le défi commun

Phénomène tout à fait apparent pour l’exemple sous les arcades de la cité des 40 logements où des jeunes en tenue d’été investissent la murette qui donne vue, il est vrai, sur un spectacle attrayant du carrefour, des véhicules qui s’en vont et reviennent et du tramway qui défile progressivement depuis sa récente reprise appuyée, il faut le dire, par une mobilisation sans faille des agents pour le respect des gestes barrières. Jeudi dernier, 55 nouveaux cas ont été affectés.

La bavette dans la poche

Un citoyen n’hésite pas à mettre la main à la poche de son jean pour y tirer une bavette visiblement affectées par le temps. «Dès que je rentre à la maison, je la mets», ironise-t-il.

A la cité Maïza, des femmes surtout, accompagnées de leur progéniture investissent aussi les bancs sans distanciation sociale et dans bien des cas sans masque de protection.

Fatima estime que «les enfants étouffent à la maison alors nous les accompagnons pour leur permettre de jouer».

La police sur tous les fronts

Les services de police continuent de veiller au respect des mesures de prévention et de la réglementation édictée en la matière.

Sur tous les fronts de la prévention les hommes en bleu sont là, à sensibiliser, à dissuader, ce qui n’est franchement pas sans se traduire par de bons résultats aux niveaux des espaces commerciaux et de service dont plusieurs ont fait l’objet de fermeture. En investissant les grands carrefours de la ville les services de la police régulent la circulation et veillent par la même au port de masques de protection, non sans immobiliser les conducteurs en infraction et appliquer la réglementation en vigueur.

Sur un autre front, ces même services à bord de leurs fourgons sillonnent les quartiers de la ville et veillent au port du masque de protection.

Pas moins de 11.423 dossiers judiciaires ont été établis pour non-respect des mesures de confinement avec 2.844 infractions pour défaut de port de masques de protection depuis le 3 juin, indique la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya qui fait état de la mise en fourrière de 171 véhicules et 951 motocyclettes alors que 277 procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre de commerçants et clients pour non-respect des mesures de distanciation sociale.

Mais combien sont-ils à penser que l’ère de la sensibilisation qui a fait l’objet de dizaines d’actions est passée et que le tout réside dans cette nécessaire prise de conscience au moment où des efforts sont déployés par toute la corporation des femmes et des hommes en blanc qui se consacrent à soigner des patients. Autant d’incivisme qui explique peut-être ce cri de citoyens qui n’en peuvent plus de cette indifférence et qui se demandent si la meilleure solution ne serait pas finalement celle d’un reconfinement. Plus de 200.000 masques de protection ont été distribués par les pouvoirs publics aidés en cela par le mouvement associatif dans une dynamique de la solidarité qui honore ses auteurs, nombreux et disponibles à travers cette wilaya. Les services de la gendarmerie nationale sur les territoires relevant de leur compétence n’ont pas fait exception à cette règle, veillant sans cesse à porter le message de la sensibilisation et faire respecter les mesures de prévention.

F. Zoghbi