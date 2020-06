RND : «La Constitution va asseoir les fondements de la nouvelle Algérie»

Intervenant à l’occasion de la réunion du conseil national du parti, le SG du RND a mis en garde contre ce qu’il a qualifié de «menaces et complots» visant à semer la confusion et la discorde au sein de la population pour affaiblir le front national. M. Zitouni prévient que «les ennemis envisagent plusieurs scénarios pour déstabiliser le pays, ébranler sa souveraineté et empêcher les Algériens de réaliser leur objectif de construire la nouvelle Algérie» et d’ajouter «l’Algérie est menacée aujourd’hui plus que jamais».

Affirmant que l'Algérie occupe une place enviable «car elle préserve encore la souveraineté de sa décision politique», le SG du RND identifie les menaces dans les tentatives «de manipulation et de complots fomentés par des organisations financées par les ennemies afin de remettre en cause les décisions prises et faire en sorte qu'elles se soldent par un échec».

«Le RND est un parti politique qui veut aller de l’avant pour contribuer à l’édification de l’avenir de l’Algérie en proposant les solutions réelles et non démagogiques», indique Zitouni.

Le SG du RND a fustigé, par ailleurs, les responsables des attaques ayant ciblé les membres du comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution. M. Zitouni a rappelé l’apport de son parti et sa participation active au processus de débat pour la réussite des délibérations démocratiques sur la révision de la Constitution.

M. Zitouni a fait savoir que son parti a désigné une commission d’experts pour élaborer une synthèse de toutes les propositions et remarques en vue d’élaborer un document final comprenant toutes les recommandations «dont plus de 11 propositions et 60 recommandations sur des questions concernant le système politique, économique et social».

Soulignant que l’objectif du RND consiste à soutenir les institutions de l’Etat et à appuyer toutes les initiatives visant à aller vers une nouvelle Algérie, le SG du RND a fait savoir que son parti s’engage à soutenir toutes les démarches et initiatives œuvrant à la construction de l’Etat dans le cadre des compromis responsables», car poursuit-il «le but du RND est d’accompagner les acteurs sincères et autres patriotes dans l’Etat et non pas de soutenir tel ou tel système».

Evoquant la situation économique, M. Zitouni a insisté sur l’impératif de la réforme structurelle de l’économie pour sortir de l’esprit de la rente qui a réduit à néant toutes les opportunités de développement et a freiné le processus de croissance.

«L’économie devrait être libérée du joug de l’administration et de la dépendance à la sphère politique», déclare le SG du RND qui parle de «la nécessaire réorientation de la politique économique vers une stratégie de création de richesses et d’emploi».

Le SG du RND a exprimé au nom des militants «sa profonde estime et ses vifs remerciements à l’armée pour ses efforts de face aux agissements hostiles à la patrie, à son intégrité territoriale ainsi qu’aux tentatives visant à porter atteinte à la sécurité nationale et à mettre en danger l'unité nationale».

Tahar Kaidi