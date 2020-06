Révision constitutionnelle : Le FLN va transmettre 101 propositions

Le parti se lance dans une nouvelle phase qui sera marquée, explique-t-il, par la tenue de plusieurs ateliers traitant de la réorganisation de ses structures internes, de la formation des jeunes militants et de la redéfinition de sa politique pour préserver sa place sur l’échiquier national.

Consacrer ces objectifs passe nécessairement par la redynamisation des structures locales et de proximité dont dispose le FLN à travers le pays, recommande Baadji Abou El Fadhl, mettant en relief par ailleurs l’impératif de bâtir un front national à même de faire face aux différentes menaces auxquelles le pays et confronté notamment au niveau des frontières.

Concernant le projet de révision constitutionnelle, il dira que les propositions du FLN au nombre de 101 seront transmises cette semaine aux services de la présidence de la République avant que celles-ci ne soient rendues publiques par le biais d’un communiqué.

«Le projet de la révision de la Constitution est une opportunité historique d’aller vers l’instauration d’un véritable Etat de droit aux institutions fortes et garantissant l’égalité des citoyens devant la loi», est-il mentionné dans le communiqué final sanctionnant les travaux de la rencontre.

Le parti a plaidé pour la préservation et la promotion des acquis du «hirak béni qui a sauvé l’Algérie et libéré son peuple et qui a permis de mettre en place les jalons de la nouvelle Algérie». Les militants sont aussi invités «à tourner la page de leurs différends et litiges et à faire front autour de la nouvelle direction en prévision des échéances électorales à venir», a-t-on noté également dans le même document. Ce dernier souligne également l’engagement des mouhafedh de s’appliquer à la mise en œuvre de la feuille de route tracée par le SG.

A la veille du 5 juillet, le FLN se félicite de l’instauration du 8 mai journée de la mémoire, lit-on également dans le communiqué. Les participants à la rencontre ont par ailleursrendu un vibrant hommage au personnel médical et au personnel d’hygiène pour leurs sacrifices consentis dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19. La rencontre est clôturée par une minute de silence en la mémoire de l’ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdeslam.

Karim Aoudia