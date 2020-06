Oran : Le CHU doté d’un appareil d’analyses RCP

Le CHU d’Oran Docteur Benzerdjeb a été doté d’un appareil d’analyses «RCP», qui prendra désormais en charge les tests Covid-19 de ses patients, a indiqué, hier à l’APS, le chargé de communication de la direction locale de la santé et de la population (DSP). «L’appareil, un don de médecins algériens établis à l’étranger, vient ainsi renforce les capacités de la wilaya d’Oran en matière de test RCP de Covid-19, et désengorger l’Institut Pasteur d’Oran et l’EHU d’Oran, jusque-là les seuls à les effectuer», a ajouté M. Youcef Boukhari.

D’une capacité de 16 tests par heures, l’appareil sera ainsi en mesure de répondre aux besoins du CHU, qui prend en charge, en termes d'hospitalisation, plus que la moitié des cas Covid-19 de la wilaya d’Oran. «L’appareil, qui sera mis en service à partir de dimanche, vient à temps, notamment avec la hausse des nouveaux cas qu’enregistre Oran depuis quelque temps», a souligné M. Boukhari, ajoutant que le délai pour avoir les résultats des tests sera ainsi significativement réduit pour les patients du CHU.