Lutte contre la Covid-19 : Le citoyen, maillon essentiel

Le pays traverse une phase de déconfinement déterminante, et l'étape est considérée comme décisive pour venir à bout de la Covid-19. Un enjeu de taille dans lequel le citoyen est appelé à s’investir pleinement avec un sens élevé de la responsabilité et de civisme, pour permettre au pays de tourner la page sombre de la maladie.

Un plan de sortie de la crise sanitaire a été élaboré sur la base du nombre de cas de contamination diagnostiqués, mais également des guérisons constatées. Pour mener à bon port une telle opération, il importe de maintenir la garde avec méthode et efficacité, car le travail est complexe. Il faut rappeler que depuis l’apparition de la pandémie, l’État s’est employé à y faire face avec tous les moyens humains et matériels disponibles pour protéger la santé des Algériens. Devant la grave épreuve imposée au pays, toutes les institutions se sont mobilisées avec dévouement et persévérance. Cette mobilisation n’a pas été vaine. Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, avait dévoilé une série de mesures d’ordre préventif, mises en place dans le cadre du déconfinement, en coordination avec le chef de l’État, M. Abdelmadjid Tebboune. Un déconfinement qui se déroule dans le respect strict des mesures fixées par le Comité scientifique de suivi et d'évaluation de l'épidémie et des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Tout l’enjeu consiste à négocier ce virage et à éviter une future exposition épidémiologique et l’apparition d’une seconde vague.

Faute de quoi, tout sera compromis. Les efforts consentis, les lourds sacrifices des personnels de santé et de tous les secteurs concernés, la reprise de l’ensemble des activités économiques, politiques, culturelles différées et les élans remarquables de solidarité et d’entraide seraient hypothéqués. Par conséquent, les pouvoirs publics tablent énormément sur la discipline des habitants, véritable maillon fort et allié essentiel dans la lutte contre la Covid-19. La population est exhortée à observer scrupuleusement la distanciation sociale, les gestes-barrières et surtout le port du masque de protection en toute circonstance. Le port du masque est régi par décret exécutif qui l'a rendu obligatoire. On s’accorde à affirmer qu’il ne saurait y avoir de place pour le relâchement. Il incombe à tous les membres de la société de préserver les acquis enregistrés et de protéger des vies humaines. L'absence de respect des mesures préventives ne fera que favoriser la propagation de la pandémie. L’ensemble des spécialistes sont absolument incapables d’anticiper sur son évolution et les laboratoires n'ont pas encore élaboré de vaccin qui serait efficace pour interrompre totalement la transmission.

Loin de tout triomphalisme, la fiabilité de la stratégie de lutte en Algérie porte ses fruits. L’option pour le protocole thérapeutique, à base d’hydroxychloroquine injustement décrié sous d’autres latitudes, a montré son efficacité.

Le bureau de l'OMS en Algérie a félicité le leadership du ministère de la Santé, et s'est déclaré satisfait des mesures prises par le gouvernement au vu des résultats épidémiologiques obtenus. Les autorités sanitaires sont demeurées attentives aux recommandations et à l'expertise chinoises, pour développer les moyens de lutte. Les experts gardent contact avec leurs homologues étrangers, pour réorganiser la stratégie de lutte.

Contrairement à certaines affirmations erronées, et sans tomber dans l’alarmisme, il convient de dire que le danger est toujours présent, violemment délétère. D’ailleurs, une recrudescence plus ou moins avérée s’observe un peu partout dans le monde. L’Algérie n’y a pas échappé, avec une augmentation du nombre de contaminés dans quelques régions. Avec le déconfinement et le mouvement des populations, il est normal qu’il y ait une circulation du virus. Des gens sont moins vigilants et ont agi comme si de rien n’était. Ils ont certainement interprété le déconfinement comme une fin de la pandémie. Ce qui pousse des spécialistes à préconiser un retour au confinement partiel ou ciblé si cela est nécessaire.

Le pays est en état d’urgence sanitaire, et il est urgent d’être constamment alerte pour sauver des vies, d’éviter des deuils et répondre aux impératifs de renouer avec une vie normale.

M. Bouraib