Le directeur général de l’Institut Pasteur : Appel à davantage de vigilance

Le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar, a indiqué, concernant la sensible hausse des cas d’infection au coronavirus enregistrée ces derniers jours, que cette situation à laquelle d’autres pays sont également confrontés est due au fait que «le virus n’a pas complètement disparu». «Certains pays qui avaient levé le confinement, comme l’Allemagne, ont d’ailleurs été contraints de reconfiner, à cause de l’apparition de nouveaux foyers», a-t-il souligné, dans un entretien avec l’APS.

Il a appelé, dans ce cadre, les citoyens à davantage de vigilance et de prudence, «tant que le virus n'a pas complètement disparu et que des cas sont encore enregistrés», des cas, a-t-il dit, dus au «non-respect des règles essentielles, notamment, le respect de la distanciation physique et le port de la bavette dans les lieux publics. Autre facteur ayant contribué à la hausse sensible du nombre de cas, ces derniers jours, est l'enregistrement de cas de familles, entre 16 et 17% du total des cas annoncés, et ce en raison de l'organisation de certains regroupements et fêtes, en dépit de toutes les mises en garde adressées par les pouvoirs publics et les experts sur le danger de l'épidémie de Coronavirus», a-t-il regretté.

Des comportements qui sont à l'origine «de l'aggravation de la situation», a-t-il relevé, avant d'ajouter, d'autre part, qu'il était «nécessaire, à l'heure actuelle, de chercher les modes à même de faire face à ce danger, particulièrement suite au constat fait sur la poursuite de la prolifération de ce virus dans le monde». Le spécialiste a également appelé, avec insistance, à «faire preuve de prudence et de vigilance, avec application draconienne des mesures de prévention et mesures barrières, qui demeurent l'un des facteurs essentiels aidant à la préservation de la société».

Pour M. Derrar, le meilleur moyen d'aider les personnels de la santé, équipes médicales et paramédicales, ainsi que les laboratoires, tous en première ligne, réside en «l'application des mesures principales de lutte contre le virus, en vue d'assurer la poursuite de la mission de fournir des prestations de qualité en matière de santé».