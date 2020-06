gestion de la Covid-19 en Afrique : L’expérience de l’Algérie en exergue

La troisième séance du cycle webinars sur la Covid-19 dans le continent africain, animée par des représentants des ministères de la Santé de différents pays, ainsi que des organisations sanitaires, s’est tenue, hier, par visioconférence.

Cette rencontre a abordé la stratégie de déconfinement et de reprise de l’activité économique au sein des pays ébranlés par le coronavirus et a pour objectif de les fédérer sur le thème de la Covid-19 et d'échanger les expériences du continent et à l’international dans la gestion des circonstances exceptionnelles et préparer une stratégique post-Covid.

Avant d’entamer la troisième séance, les experts des pays africains participant au webinar ont conclu à l’importance de disposer d'un système de santé adapté aux réalités africaines, où certains pays peuvent montrer la voie pour mettre en place une commission spéciale sur les maladies infectieuses favorisant l'échange d'expériences.

Ils ont également souligné l’importance de se concentrer sur le vaccin, car il y a actuellement une croissance des maladies et de développer la production locale, à travers les partenariats publics privés.

Le professeur Ryad Mehyaoui, membre du comité scientifique du suivi de l’évaluation de la pandémie, déclare que l’Algérie a tenté de réfléchir sur les expériences de tous les pays et sur les recommandations et autres orientations de l’Organisation mondiale de la santé, pour proposer un plan de déconfinement progressif.

Un plan qui traite la situation, région par région, selon des critères définis dont le classement des wilayas en trois catégories (haut risque, moyen risque et bas risque). Pour la stratégie de déconfinement, il affirme que les pouvoirs politiques ont pris en compte également le bilan épidémiologique de santé publique dans les wilayas, relevant que les structures de santé ne sont pas dépassées et que les enquêtes épidémiologiques se déroulent de façon effective. Il ajoute que les pouvoirs publics ont fourni de grands efforts pour lutter contre la propagation du coronavirus et éviter une contamination à grande échelle. De son côté, la sous-directrice de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le docteur Samia Hammadi, explique que le comité scientifique est chargé de proposer des recommandations aux hautes autorités de l’État concernant la stratégie de déconfinement, avec la mise en place d’un protocole sanitaire par secteur axé sur les mesures générales et les mesures spécifiques. «Il existe des critères bien précis pour le reconfinement de certaines wilayas, dans le cas où la situation se dégrade», souligne-t-elle.

De son côté, le docteur Senait Beyene, représentante du secteur de la santé de l’Éthiopie, précise que les pouvoirs publics du pays n’ont pas annoncé un confinement, mais ont déclaré l’état d’urgence sanitaire qui prendra fin en juillet, tout en appliquant des mesures barrières très strictes au vu de l’augmentation des cas dans le pays.

Le Dr Ahmed Safwat, consultant international en qualité des soins et membre du conseil d’administration de l’Autorité générale égyptienne d’accréditation et de réglementation des soins de santé, a exposé l’audit clinique et les moyens de développer un outil spécifique pour la Covid-19, en révélant que l’Égypte déplore plus de 61.000 cas d’infection et 2.533 morts.

«Mon pays est en train d'administrer les soins nécessaires pour faire face à la pandémie qui a pris des proportions alarmantes», reconnaît-il. Représentant l’organisation Africa CDC, Benjamin Djoudalbaye expose la stratégie de déconfinement et de reprise économique, et souligne que les politiques de santé ne pourraient pas être efficaces sans l’adhésion totale des communautés pour éradiquer cette pandémie.

Mohamed Mendaci