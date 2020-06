Gouvernement : La nomination de M. Samir Chaâbna annulée

«Sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la nomination de M. Samir Chaâbna en tant que ministre délégué chargé de la Communauté nationale à l'étranger a été annulée, et par conséquent il ne fait pas partie du Gouvernement», a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministère. «À l'occasion du remaniement ministériel, du 23 juin 2020, le député à l'Assemblée populaire nationale, M. Samir Chaâbna a été nommé ministre délégué chargé de la Communauté nationale à l'étranger», a-t-on rappelé de même source. «Lors des consultations pour la constitution du gouvernement, a-t-on ajouté, M. Samir Chaâbna a accepté le portefeuille de ministre délégué chargé de la Communauté nationale à l'étranger, sans pour autant déclarer sa double nationalité.» «Il a été demandé à M. Samir Chaâbna de se conformer aux dispositions prévues par la Loi no 17-01 du 10 janvier 2017, fixant la liste des hautes responsabilités de l'État et des fonctions politiques dont l'accès requiert la nationalité algérienne exclusive et de renoncer à sa nationalité étrangère», a-t-on expliqué de même source. «Devant son refus et sur décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sa nomination en tant que ministre délégué, chargé de la Communauté nationale à l'étranger a été annulée, et par conséquent M. Samir Chaâbna ne fait plus partie du Gouvernement», a-t-on conclu.