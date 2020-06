Europe : Le risque de résurgence devient réalité

L'Europe a enregistré la semaine dernière, pour la première fois depuis des mois, une hausse des cas hebdomadaires de COVID-19, a indiqué Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe lors d'une conférence de presse.

Même si la proportion des cas en Europe par rapport au reste du monde est en baisse comparé au début de l'année, «la région continue de signaler près de 20.000 nouveaux cas et plus de 700 nouveaux décès par jour. La semaine dernière, l'Europe a connu une augmentation du nombre de cas hebdomadaires pour la première fois depuis des mois», a déclaré M. Kluge.

En tout, l'Europe a déclaré 2,5 millions de cas de contamination au COVID-19. Globalement, la pandémie continue de faire rage avec plus de 9 millions de cas dans le monde et 400.000 morts.

«Depuis des semaines, je parle du risque de résurgence au fur et à mesure que les pays adaptent leurs mesures. Dans plusieurs pays d'Europe, ce risque est maintenant devenu une réalité», a dit le chef de l'OMS pour la région.

«Ainsi, 30 pays ont vu augmenter le nombre de nouveaux cas cumulés au cours des deux dernières semaines. Dans 11 de ces pays, l'accélération de la transmission a entraîné une résurgence très importante qui, si elle n'est pas maîtrisée, poussera les systèmes de santé au bord du gouffre une fois de plus en Europe», a prévenu M. Kluge.

Il s'est cependant félicité de la réaction de certains pays, comme la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne qui ont réagi rapidement à la résurgence de cas dans des écoles, mines de charbon ou lieux de production alimentaire qui s'est produite au cours des dernières semaines. Il a aussi souligné les changements positifs de comportement des gens, à savoir le respect de la distanciation physique et le port des masques.

M. Kluge a insisté sur les avantages des nouvelles technologies pour contenir la pandémie «afin d'améliorer la seule façon dont nous disposons pour minimiser la transmission : trouver, isoler, tester et soigner chaque cas. Tracer et mettre en quarantaine chaque contact». Dans ce domaine, l'OMS estime que «la technologie numérique peut jouer un rôle de premier plan, ne serait-ce que pour faciliter la recherche des contacts».