Cela s’est passé le 28 juin 1996 : Il y a 24 ans, l’Ukraine adoptait sa Constitution

Pour les Ukrainiens, le 28 juin n’est pas une date comme les autres. Elle marque le 24e anniversaire de l’adoption par le parlement (Verkhovna Rada) de la Constitution. Cela s’est passé le 28 juin 1996. En adoptant la loi fondamentale, l’Ukraine a parachevé le socle juridique après son accession à l’indépendance en 1991. une date que le pays célèbre chaque année depuis. Et pour cause, l’adoption de la Loi fondamentale de 1996 a marqué un nouveau départ dans l’histoire politique de l’Ukraine et a permis de stabiliser la situation politique et socio-économique du pays. La constitution qui fait la fierté des ukrainiens s’appuie sur l’expérience historique du peuple et s’inspire des meilleures traditions internationales dans le droit constitutionnel. aussi tout en définissant les principes fondateurs de l’Etat, de la démocratie et des droits de l’homme, la constitution de l’Ukraine de 1996 stipule que la politique extérieure vise à promouvoir les intérêts nationaux et la sécurité par la voie de la coopération pacifique et mutuellement avantageuse avec la communauté internationale, basée sur les principes et les normes généralement reconnus du droit international. mais parce que l’Ukraine a eu besoin de s’adapter aux mutations et changements intervenus dans l'espace européen, des amendements y ont été introduits. Pour les autorités ukrainiennes, «la constitution est un organisme vivant devant rester à l’écoute des besoins du peuple et être correctement adapté à de nouvelles réalités et exigences de l’époque». Le développement et les reformes de l’Etat ukrainien ont nécessité de nouveaux perfectionnements de la constitution. Ainsi, pour devenir membre à part entière dans l’union européenne et dans l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN), il a fallu adopter de nouveaux amendements en 2019. Le temps l’a exigé indique-t-on. De même, tient-on à souligner, «l’expérience de l’Ukraine montre que les amendements apportés à la constitution sont une nouvelle étape dans la vie de l’Etat».

N. K.