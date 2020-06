Dans la lucarne : Quelle posture pour la LFP ?

Le coronavirus ne veut pas disparaître. Il est toujours là provoquant une véritable phobie. A la lumière de ces données, le déconfinement total parait peu probable. Ce qui sûr la reprise du championnat pour terminer les 8 matchs restants reste suspendues à la situation sanitaire et à la capacité des clubs de respecter le protocole établi par la FAF. Ce qui semblait acquis il y'a quelques jours (la reprise es compétitions) risque de ne pas se produire. Même si en dernier ressort la décision soit du ressort exclusif des autorités politiques les consultations initiées par ler président de la LFP, Abdelkrim Medouar, tendent vers scepticisme. Les dernière déclarations du président de la FAF ne sont pas faites pour encourager les choses et notamment les supporters qui attendent avec impatience la reprise du football national à la compétition. Les résultats des déplacements du président de la LFP à l'ouest, à l'est bientôt au centre du pays, qui penchent vers un arrêt de la compétition ne sont pas liés à la covid19 mais au manque de moyens. Le président de la LFP veut avoir l'appui des clubs dans toute décision.

Hamid Gharbi