Angleterre : Passage de témoin entre Liverpool et City

Le maigre suspense pour le titre a pris fin jeudi avec le couronnement de Liverpool, 30 ans après son dernier sacre, mais la 32e journée de Premier League proposera un passage de témoin symbolique jeudi entre les Reds et leur prédécesseur, Manchester City.

Les 10 matches de championnat s'étireront du samedi 27 juin au jeudi 2 juillet, en raison des quarts de finale de la Coupe d'Angleterre ce week-end. Comme City fait partie des équipes en lice pour la Cup — ils se déplacent dimanche à Newcastle — le duel entre les deux derniers champions aura lieu jeudi, ce qui laissera toute une semaine aux Reds pour digérer leur joie.

Entre le double champion sortant de 2018 et 2019 et le tout récent champion 2020, il ne faut pas s'attendre à un match «de gala».

Si les deux équipes se respectent énormément, City aura à cœur d'envoyer un message pour la saison prochaine à des Reds qui sont à la poursuite de plusieurs records historiques et voudront enfoncer le clou de leur domination sans partage cette saison.

Les autres quarts de finale de la Cup opposeront d'abord samedi Norwich à Manchester United.

Cinquièmes, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont 5 longueurs de retard sur un Chelsea en forme et 6 sur Leicester qui montre des signes de faiblesse. Ces deux clubs s'affrontent dimanche pour un autre quart.

Le dernier quart verra Sheffield United recevoir Arsenal pour qui la Coupe est une des dernières opportunités de racheter sa saison médiocre. En pleine chute libre depuis la reprise, les Blades (8e) risquent d'ailleurs de perdre gros sur la semaine, puisqu'ils affronteront ensuite Tottenham (7e).

Les promus, qui sont l'une des surprises de la saison, étaient parmi les outsiders dans la course à l'Europe quand la pandémie de Covid-19 a stoppé les compétitions.

Mais avec un 0-0 contre le relégable Aston Villa et deux défaites 3-0 contre Newcastle et Manchester United, ils ont perdu de leur superbe.

Huitièmes à 5 points derrière Manchester United, tout faux pas leur est interdit s'ils veulent encore rêver en cette fin de saison.

Klopp dédie le titre aux supporters

L'entraîneur allemand de Liverpool Jürgen Klopp a dédié aux supporters le premier titre de champion d'Angleterre de football des Reds depuis 30 ans. «Cette soirée, elle est pour vous. C'est un moment tellement important, je suis complètement submergé», a dit l'entraîneur à Sky Sports, tout en les appelant à respecter la distanciation sociale.

Klopp était en compagnie de ses joueurs dans un hôtel de la ville pour voir la défaite de Manchester City de l'international algérien Riyad Mahrez (2-1) à Chelsea qui a enfin mis les Reds définitivement hors de portée des double champions sortants.

«C'est incroyable. J'espère que vous resterez chez vous ou sortirez devant votre maison si vous voulez, mais pas plus», a-t-il recommandé, alors que les autorités locales craignaient des rassemblements de supporters aux alentours du stade d'Anfield Road.

Klopp a aussi évoqué l'incertitude des trois mois d'interruption du championnat à cause de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) et le soulagement d'avoir pu gagner le titre sur la pelouse.

«C'est un grand soulagement parce que pendant les trois mois d'arrêt, personne ne savait si on allait reprendre. Et ensuite on ne sait pas à 100% dans quel état on allait revenir», a-t-il conclu.

Klopp (53 ans) avait rejoint Liverpool en 2015 en provenance de Borussia Dortmund (Allemagne). L'année dernière, il avait mené les Reds à remporter un triplé : Ligue des champions - Supercoupe d'Europe - Coupe du monde des clubs.