Chérif Mellal, Pdt de la JS Kabylie : «Je ne comprends pas pourquoi on parle de l’arrêt définitif du championnat»

Sans démagogie aucune, Chérif Mellal, président de la JSK, garde un avis bien tranché sur la question du sort de la saison 2019-2020. Le boss des Canaris se dit encore une fois opposé à l’idée d’arrêter le championnat et de désigner un champion. Et il le clame sans détour...

El Moudjahid : Le débat est recentré depuis quelque temps sur l’arrêt ou non du championnat. Comment vous situez-vous dans ce débat ?

Chérif Mellal : Je ne vois pas pourquoi on parle avec insistance de l’arrêt définitif du championnat. La saison n’est pas allée à son terme. La logique veut qu’on reprenne une fois que la situation le permet. Mais la situation sanitaire et la hausse inquiétante des cas de personnes contaminées au Covid19 laissent penser qu’il serait trop risqué de reprendre la compétition ... Je suis tout à fait d’accord sur ce point. Comme je l’ai toujours dit, la santé publique passe avant toute autre considération. Actuellement, la situation ne permet pas d’envisager une reprise des compétitions. Attendons encore pour voir. Je suis, par contre, opposé à l’idée de décréter la fin de la saison maintenant.



Pour vous donc, il faudra envisager une reprise, quitte à attendre encore ?

Tout à fait. Je pense qu’il y a encore une chance pour qu’on puisse reprendre le championnat. On devra attendre que la situation se stabilise. Moi je dis qu’on devrait laisser le dossier de la reprise ouvert. Peut-être que la situation sanitaire sera maîtrisée d’ici quelques semaines et qu’on pourra alors reprendre le championnat à partir de la 23e journée.



Et dans le cas où décréter la fin de la saison devenait une fatalité, que préconisez-vous ?

A la JSK, notre position demeure inchangée. On est contre la désignation d’un champion. Dans ce cas, autant décréter la saison blanche.



Pourquoi ?

Pour la simple et unique raison que le classement à l’issue de la 23e journée ne désigne pas un champion naturel. Toutes les équipes du haut du tableau sont confinées dans un mouchoir de poche. Même le cinquième peut prétendre finir champion si on reprend.



Donc, si la question est soumise au vote des présidents, comme l’a suggéré le président de la FAF récemment, vous voterez non ?

Oui...

Entretien réalisé par : Amar B.