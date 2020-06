Vie de Machiavel, de l’historien Roberto Ridolfi : Un philosophe du pouvoir politique

Il est devenu un sujet d’études intarissables, de commentaires sans fin, et les opinions à son égard divergent parfois radicalement.

On connait le machiavélisme, cette fin qui justifie les moyens, mais seulement en dernière extrémité, altération profonde de la pensée du Florentin, victime de la calomnie et des rumeurs. Avec un talent de conteur, Roberto Ridolfi, dont on relève la passion, fait revivre Machiavel sans jamais séparer sa pensée de sa vie. Beaucoup considèrent cette biographie écrite entre 1954 et 1978 comme la meilleure jamais dédiée à ce grand Florentin. C’est dire l’utilité de ce travail accompli par un historien toujours attentif au mot juste, faisant preuve d’une érudition tant historique, littéraire que psychologique. Largement documentée, l’œuvre est une référence qui permet de dépasser les médisances et de découvrir le véritable auteur du Prince. Roberto Ridolfi (1899-1991) a publié cette biographie en 1954, ensuite périodiquement revue, peaufinée, mise à jour et augmentée jusqu’à la septième et dernière édition, et dont Paul Larivaille donne la traduction et l’annotation revue. La lecture de l’ouvrage est utile à plus d’un titre. Rarement dans l’histoire des idées, Machiavel aura été aussi mal compris. Il fait partie de ces écrivains énigmatiques qui jouissent d’une réputation sulfureuse. Or en vérité, Machiavel a voulu montrer la politique telle qu’elle est. C’est un républicain animé d’une passion sincère pour le bien public. Les vrais penseurs ne se sont pas trompés sur son compte. Rousseau écrivit dans son «Contrat social» : «Le Prince de Machiavel est le livre des républicains».

Pionnier de la realpolitik

La question du rapport entre pouvoir, Etat, politique et morale est au cœur de la pensée de Machiavel : Qu’est-ce qu’un bon chef d’Etat ? Quelles qualités font un bon politique ? Comment doit-il gérer la vie politique ? Pour Machiavel, le chef de l’Etat doit s’adapter aux circonstances. En dissociant la morale du pouvoir, il ne dit pas que le chef de l’Etat doit être immoral, mais qu’il s’en affranchisse si c’est nécessaire. C’est être pragmatique. Le chef de l’Etat doit rejeter tout idéalisme qui le contraint à moraliser sa politique. Il doit mettre sous contrôle ses opposants. Il exerce à leur égard de la fermeté. La dissidence doit être endiguée car elle est la racine de la révolte. Ainsi, le trait dominant du chef de l’Etat, c’est la «Virtu», autrement dit le contrôle, la maîtrise : de soi (l’image), de l’avenir (destin), de ses opposants (vie politique). De nos jours, on appelle cela la Realpolitik. Nicolas Machiavel est un auteur et philosophe italien de la fin du XVe siècle, originaire de Florence. Né le 3 mai 1469, il reçoit une éducation humaniste. C’est un lecteur avide de savoir. En 1498, il occupe le poste de secrétaire de chancellerie de Florence, se distingue en effectuant des missions diplomatiques en Europe. En 1502, il est envoyé auprès de César Borgia qui l’inspira fortement. En 1512, la chute de la République de Florence et le retour de la Maison des Médicis au pouvoir provoquent sa disgrâce. Accusé d’avoir appartenu au groupe qui a chassé les Médicis, il est emprisonné en février 1513 et torturé. Machiavel commença à travailler sur le Prince, qu’il dédie à Laurent de Médicis, pour gagner ses bonnes grâces. Cet ouvrage essaie d’établir la ligne de conduite à adopter pour un monarque afin de gouverner et se maintenir en place. Ce livre est un plaidoyer pour l’unité italienne, à une époque où le pays est divisé et morcelé en de multiples petits royaumes. Jugé immoral par certains, le nom de Machiavel a donné en français le mot «machiavélique», désignant un comportement cynique, usant de la ruse et du mensonge. Par la suite, il rédige d’autres livres comme «L’Art de la guerre», écrit une pièce à succès «la Mandragore». Voyant venir les troubles qui frappent l’Italie dès 1525, Machiavel assiste à de nouveaux bouleversements politiques à Florence, obligeant les Médicis à quitter la ville. Quelques semaines après l’instauration de la démocratie florentine, Machiavel meurt à l’âge de 58 ans, le 27 juin 1527.

M. Bouraib