Blida : Plus d’un million d’arbres PLANTÉs

La responsable de la direction, Dalila Benani, a précisé que la wilaya de Blida avait fixé un objectif de 800.000 arbres à planter dans le cadre de la campagne nationale de reboisement lancée, octobre passé, sur l'ensemble du territoire national, affirmant que cet objectif a été dépassé «de loin».

A travers les 25 communes de la wilaya, Blida a réussi à dépasser le cap fixé a priori, en plantant au total 1.140.000 arbustes, a-t-elle indiqué, saluant à cette occasion la participation massive des différents acteurs, autorités, directions, exécutifs et associations. «La grande adhésion aux campagnes de reboisement n'est pas étrange aux Blidéens qui ne ratent pas ce genre d'occasions pour marquer leur présence», a-t-elle fait remarquer, rappelant que les campagnes de reboisement s'inscrivent dans le cadre des campagnes de sensibilisation organisées à longueur d'année en vue de protéger le couvert forestier et lutter contre les feux de forêt. S'étalant du 25 octobre au 21 mars, la campagne «un arbre pour chaque citoyen» intervient dans le cadre du Programme national de reboisement (PNR) et vise la plantation de 43 millions d'arbres sur tout le territoire national.