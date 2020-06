Statues coloniales : Un patrimoine qui vacille

Le 22 mai 2020, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage en Martinique, les deux statues de Victor Schœlcher (1804-1893), érigées à Fort de France, ont été détruites par des manifestants qui se proclamaient contre l’héritage colonial. En plein mouvement Black Lives Matter aux USA, et en écho au racisme suscité par la mort violente de George Floyd et d’Adama Traoré, l’existence de certaines statues fait débat. Faut-il déboulonner les statues qui glorifient la colonisation ? Les monuments qui sont édifiés pour perpétuer leur mémoire font polémique. Ces colonisateurs, qui se sont «illustrés» en réprimant avec brutalité les autochtones des pays conquis, au cours de ce sanglant XIXe siècle, s’affichent sur les plaques des rues, sur des monuments éparpillés dans les villes des anciennes puissances colonisatrices. La levée de boucliers, par exemple, à Charlottesville, aux Etats-Unis, sur le sort de la statue du général Robert E. Lee est assez édifiante. Une statue qui tremble sur son piédestal. Elle est dédiée à cet officier commandant des troupes confédérées (camp sudiste esclavagiste) pendant la guerre de Sécession. Des manifestants ont traîné la statue d’Edward Colston vers la rivière Avon à Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre.

Edward Colston (1636-1721) est un marchand d’esclaves. Autre statue, autre réaction. Elle se trouve à Lille et rend hommage au général Faidherbe (1818-1889), gouverneur du Sénégal, sous les couleurs de l’Empire de Napoléon III. Un collectif dénommé «Faidherbe doit tomber», une reprise du slogan de «Rhodes must fall» (Cécile Rhodes doit tomber) en Afrique du Sud, critique l’imposante statue équestre en plein cœur de la ville. Selon le porte-parole de ce collectif, Lille ne peut plus présenter un tel hommage à un des premiers acteurs de la colonisation du Sénégal sous la Troisième république française. Faidherbe fut d’abord officier en Algérie, pour ensuite être nommé gouverneur au Sénégal. Pour l’historien Vincent Joly, Louis Faidherbe est un destructeur. Des manifestants ont réclamé son retrait de l’espace public car c’est un symbole violent et raciste. Autre figure emblématique de la colonisation. Thomas Robert Bugeaud, caporal à Austerlitz, soldat des expéditions napoléoniennes, est connu pour la guerre totale qu’il a orchestrée en Algérie.