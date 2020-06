Rente pétrolière : L’Algérie peut s’en délivrer

Défi réalisable ou sommes-nous devant une quadrature du cercle ? La crise inédite-corollaire du Covid-19, qui a frappé de plein fouet le marché pétrolier et la baisse historique des prix, pousse l’Algérie à un impératif changement de stratégie. Faute de quoi, elle risque de précipiter l’effondrement de ses ressources énergétiques en gaz et pétrole suffisantes, selon le ministre, jusqu’à 2030, voire 2040. Mme Nassima Ouhab-Alathamneh, docteure en sciences politiques et géopolitique et enseignante en économie à l’université de Nanterre (Paris), souligne que «la fin du pétrole n’est pas dans quelques années». Toutefois, précise-t-elle, la tendance de consommation locale, haussière autour de 40% en 2019 (15 640 mégawatts d’électricité et 43,4 milliards de mètres cubes de gaz) «risque d’entraver la stratégie du gouvernement sur le long terme, dans le sens où l’essentiel de la production servira à alimenter le réseau local aux dépens de l’exportation, ce qui aura pour effet la diminution des revenus issus de l’exportation des hydrocarbures desquels l’économie nationale est fortement tributaire».

Pour l’universitaire, «aucune véritable stratégie d’indépendance vis-à-vis des hydrocarbures n’a été élaborée par les pouvoirs publics depuis le contre-choc pétrolier de 1986. Le Plan d’ajustement structurel préconisé par le FMI et la Banque mondiale à partir de 1994, a certes, permis une sortie de crise, mais la relance de l’économie et le solde de la dette extérieure, les Autorités algériennes les doivent à l’importante manne pétrolière générée dès le début des années 2000».

Aujourd’hui, l’erreur est impardonnable. Le marché international est contraint à des facteurs endogènes et exogènes qui risquent de renvoyer aux calendes grecques l’équilibre recherché par le Cartel. Un prélude pour un nouvel ordre énergétique mondial dans lequel l’Algérie devra impérativement se positionner ? A ce sujet, le Dr Ouhab Alathamneh affirme que «nous assistons depuis quelques années à une véritable guerre froide sur le marché énergétique, particulièrement après l’émergence du schiste américain ayant propulsé les Etats-Unis au premier rang mondial en termes de réserves prouvées, détrônant ainsi l’Arabie saoudite». S’ajoute le retour en force de la Russie sur la scène géopolitique internationale et sa rivalité constante avec les USA, qui impacte directement le cours de l’or noir.

L’émergence de la Chine en tant que deuxième puissance économique mondiale, à la fois productrice et importatrice des hydrocarbures, aura une influence significative dans le proche avenir, non seulement en raison de ses réserves pétrolières croissantes, mais aussi pour ses réserves stratégiques abondantes, qui alimenteront son marché et son industrie locaux, ainsi que l’exportation d'une bonne partie. Notons par ailleurs qu’«oublier la rente», comme le souligne le ministre de l’Energie, peut trouver sa réponse dans les initiatives qu’engagera l’Algérie. La sortie de l’Opep fait une quasi-unanimité chez les experts.

Pour l’universitaire sollicitée, l’Algérie, au sein du Cartel, «n’aura pas d’appui particulier pour élaborer ses propres plans économiques, particulièrement, ceux qui lui permettront de sortir de sa dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière». En dehors du Cartel, explique-elle, notre pays «pourra fixer librement la quantité de son volume de production, renforcer sa coopération en matière d’énergie avec d’autres États et se libérer bien évidemment de tout engagement vis-à-vis des autres membres de l’OPEP».

Fouad Irnatene