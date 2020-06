Oléiculture à Tindouf : Une surface supplémentaire de plus de 200 ha

Une surface oléicole de 150 ha est exploitée pour la culture des variétés Sigoise et Chemlal, a indiqué le DSA, Laid Bouazza, précisant qu'elle a été réalisée au titre des programmes sectoriels de la direction des Services agricoles et Conservation des forêts (CF) par des agriculteurs au niveau des périmètres existants à travers le territoire de la wilaya de Tindouf. Les oléiculteurs de la wilaya s’emploient, en dépit du faible rendement établi à 3,5 quintaux/ha en raison de certains facteurs entravant l'expérience, à améliorer les capacités de production à la faveur de l’adoption de plusieurs mécanismes, dont l’utilisation des intrants agricoles et produits phytosanitaires adaptés à ce type de culture, en sus de la mise en place de brise-vent, a rassuré le responsable.

Les efforts déployés en appui aux programmes de développement lancés par les secteurs de l’agriculture et des forêts ont été couronnés par la mise en terre de plus de 27.000 oliviers, dont 3.500 arbres productifs ont donné une infime récolte, due à plusieurs facteurs techniques, notamment le manque des ressources hydriques souterraines nécessaires à l’irrigation.

Afin de faire face au manque de ressources hydriques et de protéger le développement de la richesse oléicole, le secteur a mis à la disposition de plus de 65 jeunes oléiculteurs des équipements d’irrigation par le système du goutte-à-goutte pour assurer l’irrigation des arbustes en croissance à travers les périmètres agricoles. Abondant dans ce sens, le DSA, qui a relevé que la cueillette s’effectue de manière traditionnelle dans la région, a fait savoir que la récolte est transférée vers les huileries d’autres wilayas du pays.

Afin de développer l'oléiculture dans la région, les services techniques de la DSA organisent, avec le concours des instituts agricoles, des sessions de formation au profit des agriculteurs. Les efforts sont multipliés dans la wilaya de Tindouf pour assurer les conditions favorables à l'extension de ce type de culture, dont la création de quatre (4) coopératives agricoles, en sus de six (6) conseils professionnels et 18 associations à caractère agricole.