Régions forestières et montagneuses de Tébessa : Attention particulière à l’investissement touristique

Au cours de son inspection du projet d’un centre de détente et de loisirs, un investissement privé dans la région de Gaagae, commune de Bir Mokkadem, le même responsable a précisé que «les autorités locales accordent une grande importance à l’investissement touristique et encouragent les hommes d'affaires à lancer divers projets dans le domaine». Il a souligné dans ce sens que l’administration œuvre à simplifier toutes les procédures administratives aux investisseurs dans le but de les accompagner dans leurs projets d’investissement et de contribuer à créer des aires de jeux, des forêts récréatives et des sites touristiques pour les familles et permettre également la création de services et postes d'emploi et sources de revenus pour la wilaya.

M. Moulati a instruit les directeurs du tourisme, de l'environnement et de la conservation des forêts à l'effet d'intensifier et déployer leurs efforts dans le but d'attirer des investisseurs et créer des centres de loisirs et des forêts récréatives qui représentent un espace convivial pour les familles et les jeunes dans cette wilaya frontalière. In situ, le même responsable a également instruit à l’effet d'accélérer la cadence du chantier et mettre cet espace en service «progressivement». Le wali a procédé au niveau de la forêt récréative de «Taga», à El-Houidjbet, à l’octroi d’ une autorisation d'exploitation pour un projet de création d'une agence de voyages et de tourisme, et a honoré les lauréats des concours de dessin et photographie organisés par la direction du tourisme, à l’occasion de la Journée nationale du tourisme (25 juin).