Adrar : Près de 150 opérations pour améliorer la téléphonie et l’Internet

, a-t-on appris jeudi auprès de la direction d’Algérie-Télécom (AT). Ces opérations portent sur 40 projets d’extension du réseau téléphonique à travers les ksour des communes de Zaouiyet-Kounta, Anzedjmir, Ougrout, Timegtane, et Tinerkouk, en sus de 17 autres opérations d’aménagement et de maintenance de l’ancien réseau téléphonique des communes de Timimoune, Reggane, Adrar, Timi, Bouda, Sebâa et Tissabit, dont sept projet sont en cours de réalisation, a précisé le chargé de la communication à AT d’Adrar, Mohamed Oubidi. Le programme de l’entreprise prévoit également la réalisation de 55 projets de raccordement de fibre optique, dont 40 opérations de modernisation des anciens équipements au diapason du nouveau système de communication du MSAN (Nœud d’accès multiservices), en appui à 15 autres projets d’installation et de mise en service de nouveaux équipements. Ces projets s’assignent comme objectifs l’amélioration des prestations téléphoniques et d’Internat et la prise en charge des préoccupations des abonnés, aussi bien les citoyens que les entreprises et organismes, a fait savoir le même responsable.

Le secteur des Télécommunications à Adrar a enregistré, par souci d’accroître les prestations téléphoniques, l’installation de sept (7) stations de nouvelle générations «4G», d’un débit de 100 MB/S, à la satisfaction des citoyens des zones d’ombre relevant des ksour d’Ain-Belbel, Benghazi, Tendjellet, Aghled, Tounza, Tissabit et la région frontalière de Bordj Badji Mokhtar.

A ces opérations de développement du secteur visant l’amélioration de ses prestations et du service public assuré par d’autres institutions publiques vient se greffer le lancement d’autres projets consistant en le raccordement au réseau de fibre optique de onze (11) bureaux de poste, 46 annexes communales et l’installation de dix (10) stations de l’opérateur téléphonique mobile Mobilis, a-t-on indiqué de même source.