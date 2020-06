Au cours de cette rencontre, des démonstrations sur le bon usage des extincteurs de feu ont été effectuées par les éléments de la Protection civile au profit des assurés. Des orientations ont été données sur les mesures de prévention et précautions à prendre pour préserver la production céréalière.

Khaled Ahmine, directeur de la CRMA, a souligné que cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la direction générale de la CNMA qui consiste à assister et accompagner les céréaliculteurs, mais aussi à améliorer et préserver la production céréalière et la sécurité alimentaire du pays. Cette journée a permis aux adhérents de s’imprégner des exercices et démonstrations effectués par la Protection civile, et des extincteurs ont été offerts aux propriétaires de moissonneuses-batteuses et aux céréaliculteurs. M. Laouer