Bordj Bou-Arréridj : 71 zones d’ombre recensées à El-Hamadia

La réhabilitation des routes peu fréquentées par les transporteurs est aussi au programme, comme l’approvisionnement en gaz et en électricité.

En effet, la daïra d’El Hamadia a connu une avancée considérable dans ces deux domaines. Dans l'intervalle, les habitants continuent de s’éclairer et de se chauffer à l’ancienne en se procurant du mazout ou du bois. La direction locale de l’énergie a procédé au recensement des foyers et inscrit 35 élargissements au profit des villages concernés. La plupart des zones d’ombre se trouvent dans la commune de Rabta, qui est l’une des plus pauvres de la wilaya. La commune d’El Hamadia compte 23 zones d'ombre, El Euch en compte 15 et El Ksour, 7.

Une aide de 5 milliards de centimes pour les transporteurs

L'aide de l’Etat concerne 2490 chauffeurs de bus et de taxi à Bordj Bou Arréridj, a expliqué le directeur des transports, Amar Laouar. Les bénéficiaires ont perçu la somme de 20 000 dinars en deux tranches, ce qui a nécessité une enveloppe financière de 5 milliards de centimes. Les cas en suspens ont trait à des problèmes liés à des questions de compte bancaire ou postal des bénéficiaires. Les chauffeurs de taxi ont repris leur activité et sont tenus de respecter les mesures préventives comme le port des équipements de protection, la désinfection des véhicules et l’observation de la distanciation avec les clients. Les bus sont toujours à l'arrêt. F. D.