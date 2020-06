Lutte contre la pandémie : La part du citoyen

Le pays traverse une phase cruciale de déconfinement dans laquelle le citoyen est appelé à peser de tout son poids pour parvenir au bout du tunnel après plusieurs mois de confinement. Une démarche évolutive et flexible, conformément aux instructions de nos autorités sanitaires et aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Pour mener à bien cette opération, il importe, plus que jamais, de veiller au strict respect des mesures de prévention sur les lieux de travail et dans les espaces publics. Faute de quoi, tout sera remis en question : les efforts consentis, les sacrifices des personnels de santé et de tous les secteurs concernés, la reprise de l’ensemble des activités économiques, politiques, culturelles hypothéquée. L’éventualité d’un retour partiel ou ciblé à la case départ n’est pas à exclure, si cela s’avère nécessaire. Un haut degré de prudence est de mise à partir du moment où il n’existe pas encore de vaccin. Par conséquent la population est particulièrement exhortée à respecter les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, l’hygiène et le lavage fréquent des mains, le port obligatoire du masque de protection en toute circonstance, surtout dans les endroits fermés. Il faut rappeler que le port du masque est une mesure régie par décret exécutif. Dans la conjoncture actuelle, nous n’avons d’autre choix que de nous astreindre à respecter les mesures barrières. L’appel à la population est réitéré pour qu’elle soit consciente et responsable à partir du moment où elle joue un rôle d’allié stratégique, de maillon essentiel dans ce front de lutte primordial. Par son sens de la discipline, elle contribue à réduire le nombre de cas par jour et le nombre de passages en réanimation. La levée définitive des restrictions avec méthode et efficacité constitue un objectif cardinal à concrétiser, même si l’opération est complexe. Il convient de noter que l’extrême préoccupation des pouvoirs publics est d’éviter l’apparition d’une seconde vague. Les autorités compétentes comptent donc sur le civisme de nos compatriotes. Il incombe à tous les membres de la société, appelés à préserver les acquis enregistrés, à protéger les vies humaines, car toute complaisance ou négligence peut être chèrement payée. Et pour cause : les spécialistes s’accordent à affirmer que la médecine ne dispose pas encore de vaccin efficace capable d’interrompre totalement la transmission. La certitude d’en finir avec le virus est réelle car la situation épidémique n’est pas catastrophique chez nous, malgré le rebond du Coronavirus. Avec le déconfinement et le brassage des populations, il est normal qu’il y ait une circulation du virus. Des citoyens se sont relâchés et ont agi comme si de rien n’était. Ils ont certainement interprété le déconfinement comme une fin de la pandémie. Erreur grossière. Il faut se convaincre que nous sommes dans un état d’urgence sanitaire et qu’il y a danger vis-à-vis de la collectivité et de la société. Un travail de communication et de sensibilisation doit se faire parallèlement avec l’application de sanctions coercitives qui sont légales. Le pays est à la croisée des chemins, nos réactions sont déterminantes au regard de notre volonté d’apporter notre concours au succès de ce déconfinement et de permettre au plus tôt la reprise d’une vie normale. Le destin de la Covid-19 est entre les mains des citoyens.

M. Bouraib