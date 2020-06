Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie : «2.500 tests de dépistage par jour»

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar, a indiqué que 2.500 tests de dépistage du coronavirus par jour étaient réalisés à travers les différentes régions du pays. Dans une déclaration à l’APS, le Dr Derrar a précisé que l’Institut Pasteur d’Algérie s’employait à augmenter le nombre de laboratoires dans les différentes wilayas, notamment celles enregistrant une recrudescence des cas de Covid-19, annonçant par là même l’ouverture, la semaine prochaine, de deux (2) laboratoires à Annaba et Sétif pour répondre à la demande, sachant que ces deux wilayas ont bénéficié d’une structure sanitaire analogue depuis l’apparition de l’épidémie. L’institut Pasteur d’Algérie «accompagne également les nouveaux laboratoires en termes de formation et d’orientation afin d’assurer une couverture équitable à travers les différentes régions du pays», a-t-il dit. Et d’ajouter que ces deux nouvelles structures porteront à 29 le nombre de laboratoires réalisant le dépistage du coronavirus à travers le territoire national, dont certains relèvent de l’Institut Pasteur d’Algérie et d’autres d’établissements hospitaliers ou universitaires, soulignant que leur nombre augmentera à l’avenir.