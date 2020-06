Université : Reprise des cours le 23 août ?

Lors de cette rencontre, il a été décidé de fixer la date de reprise des cours, en mode de présence, le 23 août prochain et d’ouvrir les résidences universitaires et les services tels que le transport et la restauration aux étudiants à partir du 21 août, tout en excluant les universités du Sud de cette décision en raison des conditions.

Il a été également décidé de considérer la soutenance des mémoires pour les étudiants sortants en tant que première session en juin ou en octobre. Pour les étudiants diplômés des Ecoles supérieures des enseignants, ceux-ci seront recrutés normalement en vertu de l’accord conclu entre le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de l’Education nationale et effectueront la formation au sein des établissements dans lesquels ils seront affectés.

En ce qui concerne la gestion de l'année universitaire, il a été décidé de recourir au système à deux équipes ainsi qu’a la répartition des groupes. Il sera également question de dispenser à nouveau les cours qui ont déjà été donnés à distance en raison des plaintes reçues par rapport à l'enseignement en ligne considérés par la tutelle en tant que solution provisoire en attente de la reprise des cours pour poursuivre l’enseignement en présence.

Le ministère a promis de réduire les semaines consacrées aux cours tout en organisant tous les examens réguliers et de rattrapage ainsi que les soutenances des mémoires et thèses de fin d’études pour les étudiants en licence et master. Les étudiants en médecine bénéficieront eux aussi, de mécanismes pour surmonter les difficultés.

De leur côté, les représentants des organisations estudiantine ont salué toutes ces décisions prises par la tutelle estimant que cette dernière a pris en considération la majorité de leur propositions concernant le sort de l’année universitaire.

C’est le cas de l’Union des étudiants algériens libre (UEAL) qui exprime par la voix d’Abdelouahab Benmerzouk sa satisfaction pour avoir été impliquée dans la prise de décisions et saluant à cette occasion l’engagement de la tutelle de consulter les représentants des étudiants sur toutes les questions les concernant conformément au principe de la démocratie participative. Pour sa part, le représentant de l’Union générale des étudiants libres (UGEL), Slimane Zerkani, estime que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a répondu favorablement aux revendications des partenaires sociaux. Ces derniers ont plaidé pour la mise en place de mécanismes de soutenance des mémoires de fin d’étude et la conclusion de convention avec les ministères de l’Education et de la Santé pour le recrutement des étudiants diplômés des Ecoles supérieures des enseignants et de médecine ainsi que le report de la rentrée universitaire au mois d’octobre en cas de persistance de la pandémie.

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), qui n’a pas été convié à cette rencontre, estime qu’il serait plus rationnel de reporter la reprise des cours au mois de septembre. «Il faut savoir que le taux d’avancement des cours est très satisfaisant.

À cet égard, une période de deux à trois semaines serait largement suffisante pour que les étudiants puissent se présenter aux examens», explique Abdelhafid Milat qui rappelle que l’université se prépare à accueillir quelque 1,7 million d’étudiants. «Un retour qui se fera graduellement en trois étapes pour éviter les rassemblements de masse et ainsi diminuer les risques de contamination», ajoute-t-il.

La réunion a permis d'octroyer des prérogatives aux recteurs des universités de pouvoir organiser la rentrée universitaire en fonction de la situation des wilayas et d'engager des consultations entre les directeurs des universités et les organisations estudiantines afin de présenter leurs propositions concernant la réussite de la rentrée universitaire.

Salima Ettouahria