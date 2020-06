Reprise progressive de l’activité judiciaire : Plusieurs procès de corruption programmés dans les jours à venir

Plusieurs procès de corruption sont programmés dans le courant de la semaine prochaine. Ils feront suite à deux semaines chargées sur le plan judiciaire. Ainsi, depuis le 1er juin dernier, l’examen des affaires de corruption s’accélère. Depuis la décision du ministère de la Justice relative à la reprise progressive de l’activité judiciaire, l’on enregistre la programmation des grandes affaires de corruption, notamment suite au refus de certains accusés en détention du jugement à distance par visioconférence. Ainsi, deux autres grands procès sont programmés au cours de la semaine prochaine. Ouyahia, Sellal, Yousfi et Ghoul comparaîtront, de nouveau, devant le tribunal de Sidi M’Hamed, dans une autre affaire de corruption dans la filière du montage automobile à savoir CIMA Motors de son propriétaire Mahieddine Tahkout. Ouyahia et Yousfi sont présentés chaque semaine devant le tribunal de Sidi M’Hamed dans le procès du PDG de SOVAC. En outre, le procès en appel de l’ancien DGSN, le général major en retraite, Abdelghani Hamel, et sa famille, est programmé le 28 juin prochain.

Jeudi dernier, les plaidoiries de la défense des accusés dans l’affaire du patron de l’ETRHB, Ali Haddad, se sont poursuivies jusqu’à une heure tardive. Le procès, ouvert lundi dernier, va se poursuivre aujourd’hui à l’issue de la clôture des plaidoiries. La date du verdict sera, à l’issue du procès, annoncée. C’est la première affaire de corruption dans le secteur des travaux publics examinée par la justice. Pour le parquet, il s’agit «du plus grand dossier en raison du nombre et du statut des accusés dont deux anciens Premiers ministres et 10 ministres ainsi que trois walis».

Le représentant du ministère public a requis 18 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA, à l’encontre d’Ali Haddad, c’est la plus lourde peine requise contre un homme d’affaires. Dans ce procès, les accusés ont adopté une stratégie de défense qui consiste à affirmer qu’ils n’ont fait qu’exécuter les décisions de l’ancien président de la République. Ils affirment, en outre, ne pas avoir violé la loi et que le Trésor public n’a subi aucun préjudice. Aucun échange d’accusations entre les ex-hauts responsables mis en cause et chacun défendait la légalité des décisions prises. L’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, tout comme l’ex-ministre des Transports, Amar Ghoul, ont insisté sur la responsabilité du ministre des Finances de l’époque, Karim Djoudi, qui a bénéficié de non-lieu, dans cette affaire. «Il était membre du gouvernement, assistait aux Conseils des ministres et n’avait jamais émis des réserves ou s’était opposé», ont-ils souligné. De son côté, Abdelmalek Sellal a déclaré durant son audition que «le Président Bouteflika ne gouvernait plus depuis 2013». «J’étais aux premières lignes et chargé de la gestion politique du pays», a-t-il dit. Il a également maintenu ses déclarations à propos du financement de la campagne des présidentielles en 2019. «Bouteflika était candidat libre. Son frère Saïd, conseiller à l’époque à la Présidence supervisait la communication», a-t-il déclaré.

Dans chaque procès de corruption, des anciens ministres de l’Industrie sont présents dans le box des accusés. Dans cette affaire, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, sont de nouveau mis en cause, à cause des décisions techniques. Lors du procès Haddad, les accusés ont justifié le recours aux marchés de gré à gré et les solutions à l’amiable afin d’éviter l’arbitrage international, «des décisions ayant permis au pays d’économiser des milliards de dollars», ont-ils indiqué. Le procès a été également marqué par le décès, suite à un malaise, de Me Laïfa Ouyahia, frère et avocat d’Ahmed Ouyahia. L’ancien Premier ministre a été autorisé à assister à l’enterrement mais la couverture médiatique a enregistré des dérives ayant suscité la réaction du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

«La couverture médiatique, notamment audiovisuelle, de l’enterrement de Me Laïfa Ouyahia, frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, un peuple connu pour son ancrage des valeurs de compassion devant la mort, et de tolérance», a souligné M. Belhimer dans une déclaration à l’APS. Dans sa plaidoirie, Me Amine Benkraouda, avocat d’Ouyahia, a déploré les images qui portent atteinte à l’image du pays.

Neïla Benrahal