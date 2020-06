Affaires religieuses : Caravane de solidarité à destination des villages et mechtas de TizI Ouzou

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a donné jeudi à Alger le coup d'envoi d’une caravane de solidarité de 10 camions chargés de denrées alimentaires et de produits de désinfection pour lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus, en direction des villages et hameaux de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on constaté. Accompagné du wali d’Alger, Youcef Charfa, le ministre a donné le coup d’envoi de cette caravane de solidarité placée sous le thème «Une caravane de fraternité et de liaison» depuis Dar El Imam à El Mohammadia à destination des localités et hameaux de Tizi-Ouzou, permettant le départ de 10 camions chargés de produits alimentaires et de désinfection que M. Belmahdi a qualifié de «gage d’amour et de liaison entre les mosquées d’Alger et les mosquées et zaouias de Tizi Ouzou».

Cette caravane de solidarité intervient «en poursuite de la série des caravanes organisées à Alger et ailleurs au profit des familles et personnes nécessiteuses», a soutenu le ministre, pour lequel ce geste est non seulement une prise de conscience avec les imams et responsables des mosquées de la nécessaire interaction avec cette pandémie, mais il est à la fois «porteur de messages de solidarité et de sensibilisation». Cette caravane qui sillonnera 15 villages de la wilaya hôte est organisée et encadrée par le Bureau wilayal du «Conseil Souboul El Khairat» sous tutelle de la direction des Affaires religieuses d’Alger.

A noter que le convoi comprend «plus de 500 paniers alimentaires, 700 habits et 5.000 masques, en sus de produits d’asepsie et 1.000 livres de Coran».

Toujours dans le même contexte, M. Belmahdi a annoncé le lancement prochain d’une campagne nationale de sensibilisation au profit des Imams sur l’importance des mesures de prévention et les moyens de cohabiter avec cette épidémie, affirmant que «le danger du virus tient toujours, c’est pourquoi la situation requiert davantage de vigilance pour réduire son impact négatif sur la société».