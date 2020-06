TAJ : Report du congrès extraordinaire

Le parti Tajamoue Amel Jazaïr a décidé, jeudi dernier, le report du congrès national extraordinaire après un vote à main levée. 26 délégués seulement étaient présents.

Le motif invoqué porte sur l’absence des conditions nécessaires pour l’organisation d’un tel rendez-vous. Aussi, on a expliqué cet ajournement par l’hospitalisation de trois cadres du parti atteints de la Covid-19 et l’impossibilité pour plusieurs autres congressistes de prendre part à la rencontre pour manque de moyens de transport.

Dans une déclaration accordée à El Moudjahid, le président par intérim de TAJ dit espérer que la situation sanitaire s’améliore pour pouvoir organiser le congrès le mois prochain. «Notre formation a passé une période transitoire depuis la vacance du poste du président du parti. Néanmoins, cela ne sous a pas empêchés de nous impliquer fortement dans l'élection présidentielle au niveau de 40 wilayas, sans consigne de vote, où nous avons encouragé les citoyens à accomplir leur devoir et prendre le chemin des urnes pour élire leur président», se félicite Abdelhalim Abdelouahab. Il précise que les élections représentaient pour TAJ la continuité de l’Etat et l’unique solution de sortie de la crise que traversait le pays.

Quel serait l’apport de TAJ dans l’Algérie nouvelle ? A cette question, notre interlocuteur soutient que : «l’Algérie nouvelle se construit à travers ses structures et en tant que formation politique, nous faisons partie des institutions de l’Etat.

Toutefois, les partis politiques ne peuvent pas exiger le changement du système sans pour autant effectuer les changements nécessaires en leur sein pour répondre aux aspirations des citoyens. Toutes les institutions du pays doivent se mettre au diapason de l’Algérie nouvelle». Evoquant le Hirak, il indique que lui-même en fait partie en tant qu’individu. «Le Hirak nous a ouvert les yeux sur les véritables priorités pour bâtir une Algérie nouvelle, forte et démocratique.

C’est une sorte de miroir tourné vers l’avenir. Il nous a permis également une autoévaluation sur tous les plans, comme il a redéfini la relation entre les pouvoirs publics et les partis politiques afin de poser ensemble les fondations d’une Algérie souveraine et démocratique», dit-il. Selon Abdelouahab, il est essentiel de préserver la confiance du peuple. Évoquant la mouture du projet de révision de la Constitution, il souhaite que le texte soit discuté en toute sérénité pour déboucher sur une projet consensuelle.

Mohamed Mendaci