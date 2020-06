ÉNERGIES RENOUVELABLES : PRENDRE LE TAUREAU PAR LES CORNES

Le gouvernement a commencé à prendre la pleine mesure, à l'échelle planétaire, des enjeux actuels au plan énergétique. Et, par voie de conséquence, des défis majeurs qui en découlent pour notre pays. Des défis qui nous interpellent avec force et vont forcément continuer de nous attendre «au tournant», ainsi que nos enfants et petits-enfants, dans les années à venir.

D'où, cette incontournable et impérieuse nécessité d'envisager au plus vite une transition énergétique viable, adossée à un programme conséquent de développement des énergies renouvelables. Ce dont on ne pourrait que se réjouir dans la mesure où jusque-là on a perdu énormément de temps alors que nous devions —avec un des taux d’ensoleillement les plus élevés au monde et un embryon d’industrie y afférente— figurer parmi les pionniers dans ce domaine.

Il suffit aujourd’hui de poursuivre et/ou de réactiver la mise en œuvre du programme national en question, précisément parce que celui-ci va devoir, sauf imprévu majeur, s'avérer à la fois socle, levain et moteur éminemment précieux de cette transition énergétique.

On ne peut, dès lors, qu'adhérer pleinement à une (re) mise en route urgente d'une telle démarche, assurément volontariste, dans la mesure où elle commençait à se faire sentir de façon concrète face aux multiples défis qui d'ores et déjà pointent sous diverses formes : pour les générations actuelles, d'abord, futures, ensuite. Tout le monde sait pertinemment qu'il y va de la nécessité d'un développement soutenu des énergies renouvelables qui serait à même de pérenniser l'indépendance énergétique de notre pays ; et bien évidemment de générer aussi une dynamique de développement économique dans son sillage. Personne n'ignore aussi que pour pouvoir «refonder» cette autre forme de souveraineté nationale, il va falloir investir dans ce domaine, certes, mais de façon réfléchie, raisonnée. Ce qui ne veut pas dire que jusque-là, nous n'avons pas toujours été attentifs au contexte mondial qui souvent nous étouffe de son ordre socioéconomique.

L'État va donc devoir investir, et pas n'importe comment. Selon les projections officielles, il en résulterait, aux alentours de 2030, un déploiement à plus grande échelle du photovoltaïque et de l'éolien, accompagné, à moyen terme, de la production d'énergie à partir du solaire thermique, ainsi que de l'intégration de la cogénération, de la biomasse et de la géothermie.

Si, à cette dynamique, on ne peut plus salvatrice, venait se greffer une attitude nouvelle, faite de rationalisation de la consommation nationale d'énergie en général, dont le gaz naturel, y compris la consommation d'électricité, nul doute que le pays ne s'en porterait que mieux, et ce grâce à la mise en valeur doublée de la protection de ces nouveaux paradigmes en matière de sécurité énergétique, bien entendu pour le bien de tous les Algériens sans exclusive.

Kamel Bouslama