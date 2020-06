Offensives du 20 août 1955 : La Fondation Zighoud-Youcef élabore un programme de célébration

La Fondation chahid Zighoud-Youcef pour l’histoire de la wilaya de Skikda a élaboré un programme de célébration du 65e anniversaire des offensives du 20 août 1955, a indiqué, jeudi, son président, Ahcène Telilani.

Une série d’activités sera organisée, à cette occasion, dans les wilayas du Nord-Constantinois (Constantine, Mila, Jijel, Guelma, Annaba et Skikda), du 4 juillet au 20 août prochains, a précisé la même source, en marge d’une réunion de coordination de la Fondation tenue au musée du moudjahid en présence de moudjahidine et Mme Chama, fille unique de Zighoud Youcef.

Au menu, des manifestations culturelles, des conférences historiques et des expositions seront animées par des moudjahidine et des chercheurs en histoire, parallèlement à des spectacles divers de cinéma, théâtre, littérature, chant et arts plastiques et à des concours pour étudiants et écoliers, outre la distinction de plusieurs moudjahidine, a encore précisé M. Telilani.

Des conférences historiques sur les chouhada Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Lakhdar Bentobal, Salah Boubnider et Amar Benaouda seront ainsi animées respectivement à Constantine, Skikda, Mila, Guelma et Annaba, selon la même source. D’autres conférences sur les offensives du 20 août 1955 et les figures du mouvement nationaliste et de la révolution libératrice sont également programmées à Jijel, Collo (Skikda), Aïn Abid (Constantine) et El-Harrouch (Skikda). L’impact des offensives du 20 août 1955 sur la révolution libératrice sera, notamment analysé dans ces conférences qui visent à «préserver la mémoire historique collective, et rattacher les générations montantes à l’histoire de la nation», a assuré la même source.