Le moudjahid Azaiez Ahmed n’est plus

Le moudjahid et membre de l’Armée de libération nationale (ALN), Azaiez Ahmed, est décédé à l’âge de 83 ans, a indiqué le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, hier dans un communiqué.

Issu de Mascara, le défunt a rejoint les rangs de l’ALN en 1957 dans la Région VI de la 5e wilaya historique.

Il participa à plusieurs batailles contre le colonisateur français, avant d’être capturé des suites de blessures, puis incarcéré à la prison de «Bordeaux» du côté de Tiaret jusqu’à l’indépendance.

Au lendemain de l’indépendance, le défunt a adhéré à l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), en qualité de membre, ensuite de chef de bureau de l'Association des grands invalides de la Guerre de libération à Mascara. En cette dure épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a adressé ses condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d’armes.