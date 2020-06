Mostaganem : Décès du moudjahid Abdelkader Kouini dit Nacer

Le moudjahid Abdelkader Kouini, dit Nacer, un des artisans du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale à Aïn Témouchent, est décédé, jeudi à Sidi Ali (Mostaganem), à l’âge de 94 ans, a-t-on appris auprès de la direction des moudjahidine et des ayants droit.

Né à Oran et ayant étudié à Aïn Témouchent, le défunt était un ancien des Scouts musulmans algériens (SMA). Il entama son activité militante suite aux massacres du 8 mai 1945 en adhérant au parti Mouvement de triomphe des libertés démocratiques (MTLD).

Il a rejoint ensuite un groupe de l’Organisation secrète (OS). Il fut arrêté par le colonisateur français en compagnie d’autres éléments et condamné à une peine de prison le 6 mars 1951. Après avoir purgé cette peine, il reprit son activité militante à la kasma du MTLD à Aïn Témouchent devenant son responsable en 1953, ce qui lui a valu un nouvel emprisonnement de six mois.

Une fois sorti de la prison militaire d’Oran, le regretté moudjahid contribua à la préparation du déclenchement de la guerre de Libération armée dans la région d'Aïn Témouchent. Abdelkader Kouini fut une nouvelle fois arrêté par les forces coloniales françaises en décembre 1954. Il a été torturé et condamné à 20 ans de prison, le 15 mars 1955, puis à huit ans de réclusion le 28 mars 1955, a-t-on évoqué.

Le défunt a été libéré, le 7 mai 1962, et désigné responsable de la ville d'Aïn Témouchent, durant la période transitoire, puis député au Conseil national. Sa dépouille a été inhumée au cimetière de la commune de Sidi Ali après la prière d'El-Asr.