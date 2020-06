Agriculture : M. Hamdani préside une réunion consacrée aux dossiers urgents

Lors de cette réunion, première du genre depuis son installation à la tête du secteur, suite au remaniement ministériel opéré mardi par le Président de la République, M. Hamdani a évoqué les dossiers urgents inscrits dans le cadre de la concrétisation des directives du Président de la République et du plan d'action du gouvernement, dont l'activation de l'Office national de développement de l'agriculture saharienne, électricité agricole, le dossier des zones d'ombre, l'élaboration d'un plan d'action pour le développement de l'arboriculture fruitière à noyau et celui du foncier, selon le même communiqué. Le ministre a abordé également les questions de l'heure relatives, notamment à la campagne de moissons-battages en cours et donné des instructions pour le suivi de près de l'opération de collecte et de stockage des récoltes sur le terrain. Par ailleurs, il a évoqué d'autres questions, notamment les préparatifs de l'Aïd-el-Adha, le système de contrôle et de détection d'invasion du criquet pèlerin, insistant sur l'importance de l'action menée sur le terrain et de la concrétisation des objectifs.

À cet effet, M. Hamdani a exprimé sa reconnaissance et sa considération des efforts consentis par les cadres du secteur et l'ensemble des acteurs aux niveaux central et local, au vu de la conjoncture sanitaire difficile induite par la Covid-19.