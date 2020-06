Exportations hors hydrocarbures : des entraves à lever

Depuis jeudi, une cellule d’écoute du ministère du Commerce est chargée du suivi des opérations d’export et de la résolution des entraves auxquelles sont confrontés les opérateurs. Le but est de rapprocher l'administration des exportateurs et de les accompagner, pour augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures, indique un communiqué du ministère, qui a mis un site électronique «www.algex.dz/CNCPE» à la disposition des exportateurs, pour recueillir leurs doléances.

Les exportateurs n’ont eu de cesse d'alerter sur le déficit en matière d’accompagnement et de gestion bureaucratique caractérisé par plusieurs lenteurs, à côté d'un cumul de taxes empêchant cette activité de connaître de croître au bénéfice de la relance de l’économie hors hydrocarbures.

L'exportation a un impact en termes de consolidation du tissu industriel national et de création d’entreprises spécialisées dans l'importation de matières premières, pour rationaliser ce domaine générant un transfert de devises. «Si l’on parvient à établir une stabilité dans les exportations et à bénéficier d’un meilleur soutien de la part des institutions concernées, c’est tout naturellement que l’on va s’orienter vers la création d’entreprises pour couvrir nos besoins en matière première», affirme Boumediene Ali, directeur général de la société Bomare Company, spécialisée dans la production des téléviseurs. Créée en 2001, cette société est parvenue à se faire une réputation au sein du marché européen, où elle a pu obtenir d’importantes parts de marché, à l’exemple d'un contrat de 23 millions de dollars par an signé en 2019 pour l’approvisionnement du marché italien, auquel s’ajoute un autre contrat actuellement en négociation pour la distribution de ses produits sur le marché allemand.

Bomare Company exporte également des téléviseurs en Afrique, notamment au Gabon, où cette entreprise a signé un contrat de 4 millions de dollars/an, informe notre interlocuteur.

Selon lui, la promotion de cette activité passe nécessairement par la création d’un couloir vert, à la faveur duquel seront éliminées toutes les contraintes et lenteurs administratives, ainsi qu’un allégement des taxes douanières.

Ces lenteurs ont une incidence en matière de crédibilité des exportateurs vis-à-vis de leurs clients. Il plaide en faveur de l’émergence d’un nouveau écosystème où la législation afférente à l’activité de l’exportation sera, notamment mieux affinée et comprenant des mesures d’encouragement.

Notre interlocuteur est convaincu que de telles conditions permettront aux exportateurs de développer leur activité dans le sens de produire la matière première dont ils ont besoin, et d'aborder le volet de l’innovation, avec le concours de l’université. Lors d’une rencontre au ministère des Affaires étrangères avec un groupe d’investisseurs de la communauté algérienne établie à l’étranger, la dynamisation du rôle des attachés commerciaux relevant des représentations diplomatiques et la création de filiales de banques ont été proposées pour faciliter le rapatriement du montant des exportations.

Aux affirmations des experts nombreux à soutenir que le dernier remaniement du gouvernement obéit à cette logique d’affiner la gestion publique dans le sens de la libérer des contraintes multiples et variées, des départements ministériels s’emploient déjà à cristalliser cette ambition dans la réalité.

Karim Aoudia