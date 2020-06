Impact de la covid-19 Sur le secteur du Tourisme : Asseoir des passerelles de communication et de concertation

«La promotion de la destination Algérie au rang des destinations touristiques internationales requiert une plus grande libération des initiatives et l’innovation», a affirmé le ministre, lors d’une conférence en visioconférence, sur «La promotion du tourisme intérieur, à travers la valorisation du patrimoine et des circuits locaux».

Il a estimé, à ce propos, que la prochaine étape exige «la conjugaison de tous les efforts en vue de s’adapter aux nouveautés économiques et touristique». Saluant «le sens de responsabilité des opérateurs qui, en dépit des difficulté de l’heure, ont affiché leur pleine disponibilité à contribuer à la relance de l’activité touristique», le ministre s’est dit disposé à «coopérer avec tous, à écouter toutes les propositions et à prendre en considération l’ensemble des initiatives en vue de leur cristallisation en plans d’action au service du développement du tourisme en Algérie, et partant renforcer leur rôle dans le soutien au développement socio-économique.

Organisée, à l’occasion de la Journée nationale du tourisme, célébrée le 25 juin de chaque année, cette conférence a vu la participation de nombre d’acteurs activant dans le secteur touristique, des représentants de plusieurs ministères, des directeurs du tourisme et de l’artisanat, des représentants de divers fédérations et syndicats du secteur, des représentants des agences de tourisme et de voyages, et des enseignants en formation touristique.