Commission spécialisée du Conseil de la nation : Examen du projet de loi instituant la Journée nationale de la mémoire

Le projet de loi portant institution du 8 mai, Journée nationale de la mémoire, a été examiné, jeudi, par la commission des affaires juridiques du Conseil de la nation, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Le projet de loi, présenté par le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a été examiné, lors d'une réunion présidée par le président de la commission, Slimane Ziane, en présence du vice-président du Conseil de la nation, chargé des Affaires législatives, des relations avec le gouvernement et l'Assemblée populaire nationale, Djabri Ghazi, et de la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Dans son exposé, M. Zitouni a évoqué les motifs ayant présidé à l'élaboration de ce projet de loi qui revêt une «importance historique, sociale et politique». Le débat ayant suivi cet exposé a permis aux membres de la commission de soulever nombre d'interrogations et de remarques relatives au projet de texte à l'étude, auxquels le ministre des Moudjahidine a répondu en apportant les éclaircissements adéquats, précise le communiqué. La commission des affaires juridiques s'attellera à élaborer son rapport préliminaire sur le projet de loi, qui sera présenté devant la plénière qui sera consacrée à la présentation et au débat dudit projet de loi et prévue lundi prochain.

À rappeler que les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi, le projet de loi visant à consacrer la journée du 8 mai comme Journée nationale de la mémoire, conformément à la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le texte de cette loi instaurant le 8 mai journée nationale de la Mémoire vise à honorer et à glorifier le sacrifice de milliers d’Algériens, victimes des massacres odieux commis en 1945 par la France coloniale.

Le 7 mai dernier, le chef de l'État avait décrété le 8 mai de chaque année, «Journée nationale de la Mémoire», ordonnant le lancement d’une chaîne de télévision nationale spécialisée en histoire.