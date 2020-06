Prisonniers sahraouis : Le Président Ghali appelle l'ONU à intervenir pour une libération immédiate

Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a appelé l'ONU à une intervention urgente pour mettre fin aux souffrances des prisonniers sahraouis détenus dans les prisons marocaines et d'intercéder auprès de Rabat pour garantir leur libération immédiate et inconditionnelle face à la grave propagation de la pandémie du Covid-19. «Avec une profonde préoccupation, je vous écris pour vous informer que les informations provenant des zones sahraouies occupées indiquent que le virus Corona (Covid-19) s'est propagé de manière significative en peu de temps dans ces zones qui ont été exemptes d'épidémie jusqu'à récemment», a souligné M. Ghali dans une lettre adressée jeudi au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, relevant que «plus de deux cents infections ont été enregistrées dans la ville occupée d'El-Ayoun et ses environs ces derniers jours». Et d'ajouter: «Nous tenons l'Etat d'occupation marocain pleinement responsable de la vie des prisonniers civils sahraouis dans ses prisons, et nous vous demandons à nouveau d'intervenir d'urgence pour mettre fin aux souffrances des prisonniers civils sahraouis et de leurs familles et assurer leur libération immédiate afin qu'ils puissent rejoindre leur patrie et les réunir avec leur famille et leurs proches». «Alors que les autorités marocaines continuent d'utiliser les restrictions liées à la propagation de l'épidémie dans le monde pour resserrer le blocus imposé aux territoires sahraouis occupés afin de continuer à intimider les civils sahraouis», -t-il dénoncé, expliquant qu'«elles amènent maintenant des centaines de travailleurs et de colons marocains dans les villes occupées pour provoquer une nouvelle infection. Et mettre en danger la vie de nos concitoyens». Le Chef de l'Etat sahraoui a soutenu qu'«un tel acte criminel qui vise la vie de nos concitoyens dans les territoires occupées s'ajoute au bilan du génocide et des tueries pratiquées par les autorités d'occupation marocaines contre des civils sahraouis sans défense depuis le début de l'occupation marocaine de la région le 31 octobre 1975».