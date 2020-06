Tassili Airlines : Deux transferts médicaux en une semaine d'Illizi vers Alger

La compagnie aérienne, Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, a réalisé jeudi un deuxième transfert médical en une semaine à partir de l'aéroport d'In Amenas (wilaya d'Illizi) vers Alger, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

«En application du principe de solidarité et de la vocation de société citoyenne, Tassili Airlines, a procédé ce jeudi 25 juin 2020 au deuxième transfert médical de la semaine, et ce à partir

de l’aéroport d’In Amenas, Zerzaitine, wilaya d’Illizi», a fait savoir la même source.

Selon la compagnie, après l’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’un citoyen accidenté de la route, effectuée lundi dernier, un jeune garçon âgé de trois ans résidant à Illizi, a été transféré d’In Amenas vers Alger, afin d’accomplir des examens médicaux urgents.

«Accompagné de sa maman, le jeune garçon, a pu rejoindre la capitale, dans des conditions optimales de biosécurité», a souligné Tassili Airlines.

Ainsi, «Tassili Airlines filiale à 100% du groupe Sonatrach, répond favorablement aux différentes sollicitations des autorités sanitaires publiques, et ce en coordination avec toutes

les parties concernées par ces opérations de transfert et d’évacuation sanitaire au niveau local, afin de consacrer les principes de citoyenneté

et d’utilité publique», conclut le communiqué.