îles Fidji : Vers la création d’une «bulle» touristique sans virus

Les Fidji, dont l'économie largement tributaire du tourisme, veulent créer une «bulle» sans virus dans le Pacifique Sud pour accueillir les voyageurs venus d'Australie et Nouvelle-Zélande d'où provient la majorité de leurs touristes.

La «bulle Bula» --mot qui signifie «bonjour» en fidjien-- offrirait une zone VIP dès la descente de l'avion aux touristes de ces deux pays qui seraient transportés dans une station balnéaire isolée. Canberra et Wellington ont déjà entamé en mai des discussions pour créer leur propre «bulle» commune où seraient levées de part et d'autre de la mer de Tasman les restrictions aux voyages décidées contre le coronavirus, avec l'intention de l'étendre aux îles du Pacifique. Mais les voyages restent restreints à l'intérieur de l'Australie et une levée des restrictions pour traverser la mer de Tasman semble peu probable avant septembre. «La +bulle Bula+ permettra aux Australiens et aux Néo-zélandais de profiter de ce que les Fidji offrent de mieux tout en restant à l'écart d'autres voyageurs éventuels et de la population», a-t-il assuré. Par la suite les mesures de quarantaine pourront être supprimées pour tous les visiteurs testés négatifs et venant d'un pays estampillé par les Fidji comme ayant maîtrisé la maladie Covid-19, a déclaré le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama.